Дачники и садоводы отказываются участвовать в сельхозпереписи

Владимирстат подводит первые итоги сельскохозяйственной переписи. Она идёт уже две недели. И результаты пока неважные. Часть домохозяйств и личных подсобных хозяйств отказываются участвовать в переписи и давать о себе какую-либо информацию. Больше всего таких отказников в Собинском, Судогодском и Гороховецском районах. Руководство Владимирстата встревожено. До конца переписи осталось две недели. А опрошены лишь 86 тысяч личных хозяйств из 242 тысяч.

— Конечно, пока это ещё некритично. Но, если количество подсобных хозяйств, отказывающихся от переписи, будет увеличиваться, то какая-то часть информации о сельском хозяйстве Владимирской области исказится. Впоследствии это скажется на разработке планирования развития нашего сельского хозяйства. Оно проводится на базовых цифрах, которые поступят по итогам переписи 2021 года. Если данные будут неполными, то и предлагаемые различные меры поддержки и развития будут не совсем корректны, — отметил руководитель Владимирстата Александр Быков.

О посадках и поголовье

Радушно переписчиков встречают в Александровском, Камешковском, Кольчугинском, Петушинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах. В зависимости от размеров хозяйства переписчики задают 10-12 вопросов. Они касаются поголовья птицы и скота, использования земельных площадей, в том числе размеров посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, привлечения кредитов и господдержки.

Перепись проводят 507 человек.

Непонятно, почему дачники и фермеры отмахиваются от переписчиков. Тех легко отличить от мошенников. Они одеты в яркие жилетки и кепки. Каждый переписчик имеет при себе удостоверение и паспорт.

Возможно, люди боятся показывать масштабы своих посадок и поголовья, опасаясь налогов, которые могут быть утверждены позже, после переписи. Не исключено, что пугает раскрытие информации о нецелевом использовании земель. И заверения переписчиков о том, что все данные обезличены, не всегда срабатывают.

Можно электронно

Сельхозперепись длится с 1 по 30 августа. Каждые десять лет проводится большой опрос участников сельхозотрасли, а раз в пять лет — микроперепись. Сейчас — в сокращенном формате.

В ней принимают участие все крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, некоммерческие товарищества и большинство личных подсобных хозяйств.

Предварительные итоги переписи будут опубликованы в конце года.

Индивидуальные предприниматели и КФХ должны самостоятельно заполнить переписной лист через централизованную систему сбора Росстата в электронном виде. Переписчик лично посещает только личные подсобные хозяйства области.

На основании этих статистических показателей определяются меры поддержки сельскохозяйственного производства по отраслям растениеводства и животноводства.