Четвертый класс пожарной опасности установили на севере Владимирской области

Ситуация с природными пожарами во Владимирской области остается сложной. На севере региона установлен четвертый (высокий) класс пожарной опасности. Действовать он будет сегодня и завтра.

Пожаров много

Как пояснили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, введение четвертого класса пожарной опасности в основном затронуло Юрьев-Польский район. Такая мера связана с риском возникновения природных пожаров, а также переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки. При сохранении высокой температуры воздуха возможно отключение электроэнергии от перегрева подстанций.

На сегодняшний день с начала года на территории региона зафиксированы 92 очага лесных и торфяных пожаров. Для сравнения, годом ранее было 36. Также зарегистрировано 565 палов сухой травянистой растительности, из которых большая часть произошли в населённых пунктах.

Открытый огонь запрещен

На территории Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение открытого огня. Запрещено проведение огневых хозяйственных работ, приготовление пищи на костре, в мангалах и жаровнях. Нарушителям грозит штраф: на граждан — в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. Под особым вниманием садово-некоммерческие товарищества и частные домовладения. Именно там чаще всего фиксируются случаи разведения открытого огня.

В ежедневном режиме используется авиамониторинг.

Ранее «Призыв» уже рассказывал, что из-за высокой пожарной опасности жителям Владимирской области ограничили пребывание и въезд транспорта в леса. Места, наиболее подверженные лесным пожарам, где растут хвойные молодые деревья, оборудовали контрольно-пропускными пунктами и перекрыли дорогу шлагбаумами.

Около двух недель назад самый высокий пятый класс пожарной опасности, который еще называют чрезвычайным, был установлен в Гусь-Хрустальном районе. Сейчас, по данным регионального управления МЧС, там действует второй класс пожарной опасности.

Повлиять на пожароопасную ситуацию могут осадки, которые синоптики прогнозировали в августе. Последний месяц лета обещает быть дождливым и умеренно теплым.