пал травы

Четвертый класс пожарной опасности установили на севере Владимирской области

Ситуация с природными пожарами остается сложной

Ситуация с природными пожарами во Владимирской области остается сложной. На севере региона установлен четвертый (высокий) класс пожарной опасности. Действовать он будет сегодня и завтра.

Пожаров много

Как пояснили «Призыву» в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, введение четвертого класса пожарной опасности в основном затронуло Юрьев-Польский район. Такая мера связана с риском возникновения природных пожаров, а также переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки. При сохранении высокой температуры воздуха возможно отключение электроэнергии от перегрева подстанций.

На сегодняшний день с начала года на территории региона зафиксированы 92 очага лесных и торфяных пожаров. Для сравнения, годом ранее было 36. Также зарегистрировано 565 палов сухой травянистой растительности, из которых большая часть произошли в населённых пунктах.

природные пожары

В прошлом году природных пожаров было меньше. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Открытый огонь запрещен

На территории Владимирской  области продолжает действовать особый противопожарный режим, устанавливающий запрет на разведение открытого огня. Запрещено проведение огневых хозяйственных работ, приготовление пищи на костре, в мангалах и жаровнях. Нарушителям грозит штраф: на граждан — в размере от двух до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Спасатели проводят противопожарные рейды

Спасатели проводят противопожарные рейды. Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. Под особым вниманием садово-некоммерческие товарищества и частные домовладения. Именно там чаще всего фиксируются случаи разведения открытого огня.

В ежедневном режиме используется авиамониторинг.

Ранее «Призыв» уже рассказывал, что из-за высокой пожарной опасности жителям Владимирской области ограничили пребывание и въезд транспорта в леса. Места, наиболее подверженные лесным пожарам, где растут хвойные молодые деревья, оборудовали контрольно-пропускными пунктами и перекрыли дорогу шлагбаумами.

Около двух недель назад самый высокий пятый класс пожарной опасности, который еще называют чрезвычайным, был установлен в Гусь-Хрустальном районе. Сейчас, по данным регионального управления МЧС, там действует второй класс пожарной опасности.

Повлиять на пожароопасную ситуацию могут осадки, которые синоптики прогнозировали в августе. Последний месяц лета обещает быть дождливым и умеренно теплым.

Фото: ru.delfi.lt

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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