Чем знаменита актриса из Владимира Нина Ольшевская?

«Подлинным событием в жизни туркменского кино стал фильм «Я вернусь», выпущенный на экран в 1935 году. Киностудия «Туркменфильм» впервые обратилась к национальному литературному первоисточнику – поэме «Батрак» Ораза Ташназарова. В фильме играли актеры разных школ. Роль партизана Банько сыграл сам режиссер фильма А. Ледащев. Артистка МХАТа Н. Ольшевская, преодолевая трудности в освоении незнакомого материала, сумела создать достоверный образ туркменской девушки Бибигюль…» (История советского кино).

Три роли в кино и массовка во МХАТе и Театре Красной Армии – вот и вся артистическая карьера ученицы Станиславского. Так уж получилось, что Нина Ольшевская больше известна в нашей стране как мать всенародно любимого актера Алексея Баталова.

Непокорные шляхтичи

Нина Ольшевская родилась во Владимире 13 августа 1908 года. Ее отец был сыном главного лесничего Владимирской губернии. В семейном предании сохранилась романтическая история. Дед Ольшевский, дворянин незнатного рода, полюбил графиню Понятовскую. Ее родители противились их браку. Тогда молодые уехали из родных мест, обвенчались без родительского благословения и поселились далеко от Польши — во Владимире. Нина Ольшевская потом вспоминала, как в раннем детстве ее и младшего брата Анатолия на католическое Рождество водили поздравлять дедушку и бабушку…

Ее отец Антон Ольшевский тоже был непокорным шляхтичем. Он собирался стать врачом, но с медицинского факультета вылетел за то, что во время пения «Боже, Царя храни» не встал по стойке смирно. И поневоле сделался ветеринаром. Невероятно вспыльчивый дед Баталова смело отправлял недругов «ко псам!», не разбирая чинов. Так и умер под кулаками большевистских следователей, посылая к собачьим чертям красных комиссаров.

Друзья Фрунзе

Мать Нины, Антонина Ольшевская, была известным во Владимире зубным врачом, хотя родилась она также в дворянской семье Нарбековых, имевшей татарские корни. Прямо из их дома, где позднее и родился Алексей Баталов, детей пешком водили на службу в Успенский собор. Когда-то он стоял на Большой Московской улице близ Вокзального спуска, сейчас на его месте «сталинка», построенная в 50-е годы. Более богатый дом ее предков на подъеме Студеной горы еще 10 лет назад занимал туберкулезный диспансер, от которого остался только зараженный пустырь за высоким забором.

— Я и без объяснений знал, что моя бабушка-врач никогда не была врагом народа, — вспоминал Алексей Баталов. — И дедушка, и оба дяди не были. Все они были осуждены по 58-й статье, но что бы мне ни вдалбливали в школе пионерские и комсомольские начальники, я никого из родни не предал. Один мой родич лежит в общей могиле во Владимире, второй — остался на лесоповале где-то под Кандалакшей. Бабушка умерла, отсидев бог знает сколько лет за то, что была дворянкой, еще кем-то, кем быть возбранялось…

А ведь все Нарбековы-Ольшевские выступали против царской власти, состояли в партии социалистов-революционеров (эсэров), причем Антонина была их местным вождем. Годами терроризировавший Иваново-Вознесенский уезд Владимирской губернии Михаил Фрунзе тоже сперва примкнул к эсэрам, был ее близким другом и даже крестным отцом Нины Ольшевской. Впрочем, Антонину кумовство с Фрунзе от ГУЛАГа не спасло — из лагерей ее выпустили уже умирающей от рака…

В Москву, в Москву!

Несмотря на пролетарскую революцию, мать Баталова воспитывали в лучших дворянских традициях. Краевед Борис Гиляревский вспоминал, как в далекие 20-е годы во Владимире очень многие знали юную школьницу Ниночку Ольшевскую, постоянную участницу любительских вечеров и концертов, выступавшую со своим чудесным художественным чтением. И где бы она ни появлялась, будь то на школьных вечерах, в клубах, в шефских концертах для красноармейцев или в самом большом тогда зале нашего города бывшего Дворянского собрания, — везде эти выступления проходили с большим успехом, являясь украшением концертов.

Артист МХАТа Орлов, старый знакомый Ольшевских, убедил родителей Нины, что единственно правильный выбор для нее – дорога в театр.

В 17 лет она приехала в Москву и поступила в студию при Художественном театре, где училась у самого Станиславского. Вскоре вышла за актера Владимира Баталова, игравшего под псевдонимом «Аталов», ведь во МХАТе его родственников работало восемь человек, а брат его, Николай Баталов, сыграл начальника трудовой колонии в знаменитом до сих пор фильме «Путевка в жизнь».

«Дядя Коля Баталов уверял, что пошел наш род от Баталини — был такой цирюльник при дворе Екатерины II. Но во МХАТе и не такое придумывали!» — шутил Алексей Баталов.

На самом деле все они были крестьянской породы, и единственный поставленный Баталовым-отцом фильм запросто назывался «Бабы».

Карьера в жертву семье

Рожать Алексея Нина Баталова-Ольшевская поехала во Владимир, поближе к маме, знакомой со всеми городскими докторами. А вскоре ее актерский брак распался. Новый муж — писатель Виктор Ардов — несколько лет вместе с молодой женой и приемным сыном Алексеем Баталовым делил свою квартиру с бывшей супругой, а потом и вовсе попал в немилость. Так что деньги на кооператив в престижном доме Нина выиграла в карты у гостившего у поэта Асеева богатого иностранца.

Ее собственная актерская карьера была принесена в жертву семье, пополнившейся сыном от Ардова Михаилом. Пока муж был на войне, Нина с сыновьями прожила два года в эвакуации в Бугульме и держалась молодцом, несмотря на дворянская происхождение. Тут все приходилось делать самой: и стирать, и стряпать. Дети долгое время вспоминали ее пироги с картошкой, они казались им неземным лакомством…

Мало того, она сумела организовать там театр, найти среди прочих эвакуированных достаточное количество увлеченных сценой людей. В нем впервые и сыграл 14-летний Алексей Баталов.

— Вышел на сцену официантом с подносиком, не обольщался ни судьбой актерской, ни аплодисментами, — вспоминал он. — Что я буду в театре — не сомневался никогда. Но я понимал: или ты актер, или… И потом мне всегда помогал пример бескомпромиссных людей, живших рядом. Все они были бедны материально, но компенсировали это духовным богатством. Ахматова, Зощенко, Пастернак — я знал этих людей, видел их жизнь…

«Москвич» от Ахматовой

Трагические события в жизни Ольшевских стали главной причиной дружбы матери Баталовой с Анной Ахматовой. Их беды были равнозначны: у Анны Андреевны в лагере был сын, а у Нины Антоновны там находилась мать. Позднее поэтесса надписала Ольшевской свой сборник «Бег времени»: «Моей Нине, которая всё обо мне знает, с любовью Ахматова. 1 марта 1966 г. Москва».

После войны Анна Ахматова подолгу жила у Ардовых, прямо в шестиметровой комнате Алексея Баталова. Известную поэтессу он считал «приемной бабушкой». Когда, отслужив в армии (в театре им. Советской Армии), Баталов демобилизовался, Ахматова дала ему деньги на покупку хорошего костюма и обуви. Но он, как балованный внук, купил на эти деньги подержанный «Москвич».

Честь и бескорыстие

После войны Нина Ольшевская стала работать в Театре Красной Армии, но дела там у нее шли не особенно успешно, хотя она была довольно способным режиссером и в особенности педагогом. В труппе к ней всегда тянулись еще не раскрывшиеся юные дарования, а также и актеры постарше, чья карьера не ладилась. И она совершенно бескорыстно помогала всем этим людям. Сюда же по окончании Школы-студии МХАТ пришел и ее сын Алексей Баталов.

— Итак, я оказался в одном театре с мамой. Она пришла работать в Театр Красной Армии сразу после возвращения из эвакуации и совершенно не могла предположить, что я попаду на эту же сцену. Таким чудесным образом судьба вернула меня в руки мамы дабы первые актерские шаги на профессиональной сцене я сделал под ее надзором, так как мама была там не только актрисой, но и режиссером.

Холуйства в ней не было ни на грош, видимо, сказывалась кровь «ясновельможных панов Понятовских». И, конечно же, все начальники армейского театра ее терпеть не могли. Поэтому в премьерши Нина Ольшевская так и не выбилась, зато прожила до конца своих дней с чистой совестью и гордо поднятой головой.

Нина Антоновна скончалась 25 марта 1991 года на 83-м году жизни. Похоронена она в Москве, на Преображенском кладбище. Чрезвычайно умный и даровитый Михаил Кедров, который после войны стал главным режиссером МХАТа, в 1960 году говорил ее младшему сыну Борису Ардову: