Более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит во Владимирскую область

Более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса получит Владимирская область на этой неделе. В основном это препарат «Спутник V». «Спутник Лайт» поступит в количестве 5 тысяч доз.

Три вида вакцин

Во Владимирской области на данный момент есть три вида вакцины: не только «Спутник V» и «Спутник Лайт», но и «ЭпиВакКорона». Об этом на сегодняшнем брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, сказала начальник отдела организации медицинской помощи облздрава Светлана Григорян. Представитель ведомства заверила, что активно проходит и ревакцинация населения. Напомним, что переболевших ковидом и привившихся более полугода назад вакцинируют однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

Впервые эта вакцина поступила в наш регион в конце июля. Всего 6524 дозы. Иммунобиологические препараты сразу же распредели между медицинскими организациями региона.

Справка. Препарат «Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина, основанная на одном векторе – штамме человеческого аденовируса. Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. По данным производителя, иммунный ответ формируется на 28-й день после прививки.

В облздраве подчеркивают, что решение о том, какую именно получить вакцину, определяет лечащий врач в зависимости от анамнеза и на основании осмотра, которой каждый пациент проходит в обязательном порядке.

При этом очередь на прививку сохраняется. Только во Владимире ожидают вакцинацию свыше 5 тысяч человек.

Отстаем от плана

Первый компонент вакцины в нашем регионе получили 237 138 жителей, второй — 192 052 человека. По вакцинации Владимирская область пока выполнила 35,9% плана. По стране в целом показатель выше — 56,2%.

На сегодняшний день на территории региона развернуты 69 пунктов вакцинации.

Среди них 21 мобильный пункт. У сельских жителей есть возможность провакцинироваться в 106 ФАПах.

— Насколько быстро наше население привьется, настолько быстро мы и получим иммунологический барьер и увидим дальнейшее снижение коронавирусной инфекции, — отметила Светлана Григорян.

Пока же ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной. Суточная заболеваемость колеблется на уровне 200 случаев в день. При этом радует то, что выздоровевших больше, чем тех, кто попадает в больницы.

Речи о снятии коронавирусных ограничений в регионе на брифинге не шло. Напомним, что на прошлой неделе послабление сделали отельерам. Для них убрали требование заселять исключительно посетителей, имеющих QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справки о перенесённом COVID-19.