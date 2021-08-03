Бизнесмена оштрафовали за «молочный ручей» в Вязниках

Вязниковского предпринимателя оштрафовали за загрязнение ручья. Из-за сброса сточных вод он окрасился в молочный цвет. Инцидент был зафиксирован в апреле в микрорайоне Ефимьево. Местные жители забили тревогу. Прокуратура провела проверку.

Сточные воды автомойки

Выяснилось, что в придорожном комплексе, расположенном в Вязниках, индивидуальный предприниматель открыл мойку и мастерскую технического обслуживания автомобилей. Сточные воды сбрасывались в ручей «Безымянный» и загрязняли его. При этом оформленных документов на пользование этим водным объектом у предпринимателя не было.

Сточные воды автомойки сбрасывали в ручей «Безымянный».

Прокуратура зафиксировала и другие нарушения природоохранного законодательства. Оказалось, что руководство автомойки организовало забор воды из собственной скважины без лицензии на пользование недрами. Документы на ее получение не были направлены в уполномоченный государственный орган.

Штраф предпринимателю

— По фактам выявленных нарушений в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По постановлению прокурора предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Такую сумму бизнесмен выплатит за то, что не выполнил обязанность по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также самовольно занял водный объект и нарушил требование к охране водных объектов, что может повлечь их загрязнение (ст. ст. 8.46, ч. 1 ст. 7.3, 7.6, ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ).

Предприниматель заплатит штраф в размере 120 тысяч рублей.

О ручье, окрасившемся в молочный цвет, сообщили местные жители в популярных пабликах. На кадрах хорошо видно, что по земле течет жидкость белого цвета. При этом речь шла не об отдельном пятне. Белым ручей стал на протяжении десятков метров. На отдельных снимках создалось впечатление, что в воду добавили стиральный порошок и хорошо взбили. Пользователи тогда предположили, что странный оттенок могла дать щёлочь.

К роднику оперативно выехали сотрудники администрации Вязниковского района. Правда, к моменту прибытия ответственных лиц вода приобрела свой естественный цвет. Сознательных граждан поблагодарили за бдительность и пообещали взять ситуацию на контроль.