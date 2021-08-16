Автомобилист из Александрова накопил штрафов на 440 тысяч рублей

Житель Александровского района выплатил крупный денежный штраф после ареста своего автомобиля. Мужчина продолжительное время нарушал правила дорожного движения и накопил задолженность в размере 440 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.

280 штрафов

Остановить транспортное средство горе-водителя удалось во время совместных мероприятий сотрудников УФССП и ГИБДД. Машину тормознули на одной из дорог. При проверке документов удалось установить истину.

— Мы задержали водителя во время рейда. Мужчина скрывался от судебных приставов. На него было заведено 280 исполнительных производств, — пояснила «Призыву» главный специалист — эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по Владимирской области Екатерина Горелик.

При проверке документов удалось установить, что мужчина имеет задолженность по штрафам ГИБДД на общую сумму более 400 000 рублей.

Деньги сразу нашлись

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи (ареста) имущества. Автомобиль передали на ответственное хранение специализированной организации. Мужчине пояснили, что машину реализуют принудительно. А вырученные средства направят на погашение задолженностей. После этого деньги нашлись довольно быстро.

Судя по всему, ходить пешком мужчина не захотел. Перспектива остаться без машины оказала влияние на должника. Водитель, который долгое время игнорировал штрафы и не платил по исполнительным производствам, погасил всю сумму за один раз. На это у него ушло всего несколько дней.

При этом никаких подробностей ни о возрасте нарушителя, ни о марки его автомобиля не сообщается. Это информация является закрытой, сообщает пресс-служба ведомства. Непонятно, как долго мужчина копил штраф. Но сам факт того, что он имеет без мало 300 неоплаченных квитков, поражает даже специалистов. Должники есть, но у них нет столько штрафов.

Водитель накопил 280 штрафов.

Интересно было бы узнать, какие нарушения в основном совершал водитель. Не исключено, что речь может идти о проезде на красный свет, обгоне в неположенном месте, езде с превышением скорости, выезде за стоп-линию. Большинство из них фиксируются камерами наружного наблюдения. Скорее всего, многие нарушения правил дорожного движения должник совершал по нескольку раз.