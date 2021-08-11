Автобусы № 2 и 20 стали ходить из рук вон плохо

Интервалы между автобусами — два часа. Где это видано? У владимирских пассажиров снова проблемы. Они связаны с маршрутами автобусов № 2 и 20. Скрины Яндекс.Карт подтверждают: днём и вечером «двадцатку» на экране вообще не видно. А у «двойки» фактический интервал, не совпадая с расписанием, после утреннего часа пик может составлять более чем пару часов.

Проблема «двадцатки»

Стабильно, без серьезных сбоев, десять городских перевозчиков проработали почти три последние недели. Вал гнева от пассажиров в соцсетях за это время сошёл на нет, в автобусах даже в часы пик стало свободнее.

Но ситуация с «двойкой» и «двадцаткой» испортила всё дело. Их не дождаться.

Теперь уже владимирцы начали пикироваться с чиновниками по поводу конкретно этих двух направлений.

— У меня произошел очень неприятный разговор с работником управления транспорта. Спрашиваю: куда делись автобусы на маршруте № 20? Всё есть, отвечает. Я ему: два часа ждали! И на картах не видно. Как же вы договора заключили с перевозчиками? Когда заключали, автобусы были. А что сейчас, надо выяснять, говорят, — рассказывает пассажир Михаил, житель микрорайона Пиганово.

Обслуживает маршрут № 20 компания «ТП Владимир». Управление транспорта заключило с ней контракт 23 июля сего года. До этого на линии работал «АДМ». В хорошие времена выставлял 14 автобусов. В июне нынешнего года его сменил «ПОАТиС», того — нынешний перевозчик. Но у обоих преемников «АДМ» возникли проблемы. Равно как и у пассажиров, которые не в состоянии вовремя уехать.

В паблике «PRO Транспорт» Владимир News» опубликовано объявление «ТП Владимир» о наборе водителей, кондукторов и слесарей по ремонту автотранспорта. Из чего можно сделать вывод, что с этими специалистами у компании дефицит. Отсюда и проблемы на линии.

У маршрута № 2 проблема схожая, только предыстория другая. С 2019 года на нём работает муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс». Раньше, года два назад, он обслуживал три автобусных направления. Сейчас — 11. Автопарк же за это время не обновляли. Вот и результат.

Работа кипит…

Администрация Владимира опубликовала итоги социально-экономического развития города за полгода, в том числе в сфере транспорта. По данным мэрии, на линию ежедневно выходят 311 единиц общественного транспорта, в том числе 65 троллейбусов и 246 автобусов по 7 троллейбусным и 37 автобусным маршрутам.

Цифры по сравнению с 2020 годом значительно разнятся. Стало меньше троллейбусов (на 11 штук) и автобусов (на 3 штуки), но при этом увеличилось число перевозчиков — с 7 до 10.

В 2021 году ежедневно в автобусы и троллейбусы садятся 171,9 тысячи человек, а в 2020 году было на 12,3 тысячи меньше.

Транспорта меньше, а пассажиров больше. Вот и проблемы с давкой.

В отчете мэрия о проблемах не говорит. Но сообщает, что проведено 17 городских комиссий по организации перевозки пассажиров, 96 выездных проверок исполнения перевозчиками условий контрактов на перевозку пассажиров, составлено 222 уведомления перевозчикам об устранении выявленных нарушений, организовано 48 проверок работы электронных остановочных табло.

В общем, работа кипит. Правда, результатом пассажиры не очень довольны.