Асфальт на Рпенском проезде появится до конца года

Во Владимире строительство Рпенского проезда выходит на новый уровень. В октябре дорожники уже планируют начать асфальтирование одного участка долгожданной магистрали. На улицах Северной и Мира завершается перенос и строительство коммуникаций. Между Пенсионным фондом и бизнес-центром «Сити» рабочие уже закапывают грунт и выравнивают полотно будущей дороги. Масштабные работы предстоят до конца года и на мосту через реку Рпень.

Есть отставание

Несмотря на то, что на строительной площадке идут активные работы, по срокам есть небольшое отставание. О нем говорили чиновники и в начале лета, и сейчас. Называют две причины: резкий скачок цен на металлоизделия и корректировка проекта. Для строительства дублера № 1 для всего восточного района требуется 90 тысяч тонн металлоконструкций. Цена же за полгода выросла вдвое. Требуется дополнительно 400 миллионов рублей.

— Надо признать, редко масштабные проекты проходят гладко. В этом году пришлось корректировать рабочую документацию, сейчас повторно проходим экспертизу. В связи с этим есть небольшое отставание от первоначального кассового плана. Поставил департаменту задачу – наверстать упущенное до конца года. По факту выполнения работ сроки соблюдаются, и это самое главное для жителей, остальное – внутренняя кухня, — сообщил губернатор Владимир Сипягин после посещения дорожного объекта.

Длина Рпенского проезда — 2,1 километра, стоимость — 2,1 миллиарда рублей.

После торгов основного контракта на строительство Рпенского проезда на портале госзакупок выставлялось еще 10 разных контрактов на общую сумму около 100 миллионов рублей. В том числе на приобретение мостовых свай. Все процедуры на заключение контрактов, поставку не учтенных ранее материалов тоже занимают время.

Мост вдоль реки

В администрации Владимирской области сообщили, что мост через реку Рпень, который входит в состав дорожного объекта, будет уникальным. По сути, он не будет пересекать водоём, а пройдёт вдоль реки под углом всего 15 градусов. Монтаж конструкций моста уже начался. В связи с этим был запрещен проход жителей по пешеходному мосту через Рпень, который сохранился еще с той поры, когда в полную силу работал завод «Точмаш». Мост через реку Рпень — самый дорогостоящий и трудоемкий объект нового проезда. Его цена — 665 миллионов рублей. Его сделают из монолитных плит и сталежелезобетонных балочных конструкций. Длина составит 185 погонных метров, ширина — 15 метров.

— На сегодняшний день на объекте уже выполнен большой объём работ: в частности, по выносу основных осей автомобильной дороги, инженерных коммуникаций и расчистке полосы отвода от деревьев и кустарников, проведена рекультивация занимаемых земель. Построены временные подъездная дорога и площадка под строительный городок, укреплены сваями берега Рпени, — сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по устройству подпорной стены, буронабивных свай дороги и свай опор моста, по переустройству ливневой и напорной канализации, кабельных линий.

Срок сдачи Рпенского проезда – весна 2023 года. Движение по Рпенскому проезду будет 4-полосным, по две полосы в каждую сторону, с 13 примыканиями к другим дорогам. Предусмотрены на всем протяжении магистрали тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофорных объекта, поставят 2 остановочных пункта, по одному в каждую сторону. Там сделают и новые остановки общественного транспорта. Это будут остановочные площадки с павильонами на Почаевской и Юбилейной.