80 электрозаправок сделают во Владимирской области

Владимирская область вошла в пилотный проект по развитию зарядной инфраструктуры. Здесь появится 80 зарядных станций. Во всяком случае, деньги выделят на такое количество. В настоящее время идёт согласование мест для их установки, сообщила пресс-служба администрации области. Предпочтение отдадут территориям вблизи основных транспортных коридоров области — трасс М-7 и М-12, а также парковкам у крупных гостиниц и туристических центров региона.

Каждый десятый автомобиль

Насчёт трасс и парковок — это в точку. Ставить зарядники в глубинке, куда лучше ехать на «УАЗе», смысла нет. А вот на Казань и Нижний электромобили, глядишь, полетят. Собственно, и список регионов — участников проекта на это указывает. Кроме Владимирской области, в него вошли Татарстан и Нижегородская область. Ну, ещё Краснодарский край — это святое, и почему-то Сахалинская область. Возможно, из-за близости Японии, где электромобили уже клепают Mitsubishi, Honda и Nissan.

В 2011 году в России начал продаваться первый электромобиль — Mitsubishi i-MiEV. В 2012-м в серию запущен отечественный EL Lada.

— Минэкономразвития, как сообщал на ПМЭФ-2021 заместитель министра Илья Торосов, разработало концепцию развития электротранспорта, по которой его доля во всём количестве транспортных средств в России к 2030 году должна составить 10 процентов. Считаю, почётно, что наша область будет в числе пилотов по реализации этой прогрессивной концепции, — цитирует губернатора Владимира Сипягина пресс-служба «Белого дома».

Две розетки

Во Владимире на сегодняшний момент действуют две зарядные станции для электромобилей. Одна находится на территории ГТК «Русская деревня». Вторая заработала буквально полтора месяца назад на Батурина, 30 (стоянка между «Атмосферой» и заводом «Электроприбор»). Открыли ее представители питерской компании «Portal Energy» во время автопробега из Санкт-Петербурга во Владивосток.

Трое предпринимателей и популяризаторов транспорта на электротяге путешествовали на Tesla Model S Long Range и, помимо Владимира, установили свою продукцию ещё в 16 городах России. Генеральный директор компании «Portal Energy» Петр Мовчан сообщил владимирским журналистам, что в нашей области сейчас есть 10 машин с электродвигателями. Первые Tesla в регионе-33 появились три года назад.

В крупных городах, говорит Мовчан, таких автомобилей, разумеется, больше (только в Питере, например, около 800), а в провинции по-разному. Например, в соседней Рязани электрокаров богаче нашего, а в Иваново их почти нет.

В мировом масштабе

«А в мировом масштабе смогёшь?» — спрашивал Петька Василия Ивановича. Как раз глобальный рынок и диктует необходимость установки зарядных станций в России и, в частности, в нашей богоспасаемой области. Трассы М-7 и будущая М-12 являются транспортным коридором между Китаем и Европой, а и там, и там сейчас электромобильный бум.

Ещё пять лет назад на Поднебесную пришлась треть продаж электромобилей. Вторым по размеру рынком является Евросоюз — там реализована четвёртая часть. В ближайшее время эта картина вряд ли изменится, так что трафик, идущий через Владимирскую область волей-неволей надо обеспечить соответствующей инфраструктурой.

В 2019 году общее количество электромобилей в мире составило более 5,6 млн (+63% по сравнению с 2018-м).

Но установка зарядных устройств – это только часть того, что нужно сделать в России для развития электротранспортного сектора. Например, эксперты портала «Электрозаправки. РФ» считают, что нужно ещё ужесточить стандарты выбросов вредных веществ, ввести субсидии на покупку электромобилей и создать грантовую поддержку отечественных предприятий по производству электромобилей и зарядных устройств.