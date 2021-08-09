утонул в карьере

32-летний мужчина утонул на карьере под Владимиром

Купание в неразрешённом месте привело к трагедии

Минувшие жаркие выходные не обошлись без происшествий на воде. На карьере, расположенном в 500 метрах от станции Юрьевец во Владимире, утонул мужчина. Произошло это 7 августа, в субботу.

Не умел плавать

Получив информацию о происшествии на карьере, на место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Владимира, правоохранительных органов и представители администрации города. Тело мужчины 1989 года рождения из водоема извлекли водолазы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

спецслужбы на водоеме

Причины случившегося сейчас устанавливаются

Причины трагедии сейчас устанавливаются. Известно, что данное место не предназначено для купания. Там установлены запрещающие аншлаги. По предварительным данным, утонувший не умел плавать.

В случае возникновения опасной ситуации незамедлительно звоните на 101 и 112.

34 утонувших

В ближайшие дни жаркая погода во Владимирской области сохранится. А значит, желающих отдохнуть на водоемах будет немало. Причем велик соблазн окунуться в любой ближайший водоём. Однако не всегда такой отдых оказывается безопасным. С начала года на водоемах Владимирской области утонули уже 34 человека, из них 6 детей.

В подавляющем большинстве случаев трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания, а граждане находились в воде в состоянии алкогольного опьянения, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Чтобы предотвратить трагедии, официально открытые и «дикие» пляжи при повышении температур патрулируют сотрудники МЧС. С отдыхающими проводится разъяснительная работа.

Купаться следует только в подготовленных местах, где исследовано дно и работает спасательный пост.

Жителей региона спасатели настоятельно просят соблюдать правила безопасности на водоемах. Купаться следует только в разрешенных оборудованных местах. Дети и пожилые родственники должны находиться под постоянным вниманием. Чтобы привлечь внимание к тревожной статистике, спасатели придумали оригинальные памятки для отдыхающих на воде.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области 

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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