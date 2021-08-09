32-летний мужчина утонул на карьере под Владимиром

Минувшие жаркие выходные не обошлись без происшествий на воде. На карьере, расположенном в 500 метрах от станции Юрьевец во Владимире, утонул мужчина. Произошло это 7 августа, в субботу.

Не умел плавать

Получив информацию о происшествии на карьере, на место выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Владимира, правоохранительных органов и представители администрации города. Тело мужчины 1989 года рождения из водоема извлекли водолазы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Причины трагедии сейчас устанавливаются. Известно, что данное место не предназначено для купания. Там установлены запрещающие аншлаги. По предварительным данным, утонувший не умел плавать.

В случае возникновения опасной ситуации незамедлительно звоните на 101 и 112.

34 утонувших

В ближайшие дни жаркая погода во Владимирской области сохранится. А значит, желающих отдохнуть на водоемах будет немало. Причем велик соблазн окунуться в любой ближайший водоём. Однако не всегда такой отдых оказывается безопасным. С начала года на водоемах Владимирской области утонули уже 34 человека, из них 6 детей.

— В подавляющем большинстве случаев трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания, а граждане находились в воде в состоянии алкогольного опьянения, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Чтобы предотвратить трагедии, официально открытые и «дикие» пляжи при повышении температур патрулируют сотрудники МЧС. С отдыхающими проводится разъяснительная работа.

Купаться следует только в подготовленных местах, где исследовано дно и работает спасательный пост.

Жителей региона спасатели настоятельно просят соблюдать правила безопасности на водоемах. Купаться следует только в разрешенных оборудованных местах. Дети и пожилые родственники должны находиться под постоянным вниманием. Чтобы привлечь внимание к тревожной статистике, спасатели придумали оригинальные памятки для отдыхающих на воде.