22 пассажира автобуса пострадали в ДТП в Александровском районе

Крупная авария произошла сегодня в Александровском районе Владимирской области. В 3.15 утра на 97-м километре дороги М-8 «Холмогоры» автобус «Neoplan», двигаясь из Ярославля в сторону Москвы, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Man» с полуприцепом «Тонар». Пострадали 22 человека – пассажиры автобуса.

16 человек были доставлены в больницу.

Предварительную информацию дало управление МВД России по Владимирской области. Там сообщается, что за рулём автобуса был 57-летний водитель, грузовик вёл 37-летний шофер. В результате столкновения повреждена техника, но, слава Богу, никто не погиб.

— По состоянию на 6.30 утра известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — сообщает пресс-служба полиции.

На момент аварии на улице было ещё темно. Участок дороги не освещается. Трасса — четырехполосная. 96-97-й километры считается очагом аварийности. Там установлен комплекс фото- и видеофиксации.

Проверки автобусов

С 16 августа областной департамент транспорта и дорожного хозяйства вместе с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта начнёт проверки транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

Перевозчикам направлены письма с уведомлением. Будут смотреть техническое состояние автобусов, особенно топливных систем.

После ЧП в Воронеже будут тщательно проверять соблюдение правил перевозки в части категорического запрета на перевозку пассажирами в салонах транспортных средств взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.

Все водители и кондукторы пройдут дополнительный инструктаж по вопросам обеспечения транспортной безопасности как на предприятиях, так и в подвижном составе.

Дополнено

В автобусе на момент аварии находилось 47 человек. По состоянию на 09.00 утра госпитализированы 6 граждан, остальные граждане направлены на амбулаторное лечение.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ