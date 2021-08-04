207 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За прошедшие 24 часа на территории региона лабораторно подтверждены 207 случаев заболевания COVID-19. Снова небольшой рост. На 4 случая больше, чем накануне.

В лидерах по суточному приросту – город Владимир, где положительные тесты на коронавирус получили 50 человек. На втором месте – Гусь-Хрустальный район с 22 заболевшими. На третьем – Ковровский район, где заразился 21 человек.

19 случаев COVID-19 официально подтверждены в Муромском районе; по 11 — в Кольчугинском и Вязниковском; 10 — в Александровском; по 9 — в Петушинском и Киржачском; 8 — в Юрьев-Польском; по 7 — в Суздальском, Собинском и Меленковском; 6 — в Камешковском; по 4 — в Гороховецком и Селивановском; 2 — в городе Радужном.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 44 050 случаев заболевания.

По состоянию на 3 августа в медицинских организациях региона действуют 1852 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 82%, свободными остаются 336 коек. Выздоровели за прошедшие сутки 177 жителей Владимирской области, не справились с болезнью и ее осложнениями 3 человека.

Коронавирусные ограничения на карте

В России запустили интерактивную карту с действующими в субъектах РФ ограничениями по COVID-19, сообщает ТАСС. Она будет обновляться каждую неделю. Сервис работает на портале стопкоронавирус.рф.

На интерактивной карте представлена актуальная информация о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в каждом регионе России, а также данные о запретах и ограничениях, связанных с работой общепита, посещением общественных мест, поездках на общественном транспорте и другие региональные нормы. Ранее на карту нанесли пункты вакцинации.

Для получения данных достаточно кликнуть на интересующий субъект РФ на карте.

Напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.