205 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за последние сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За прошедшие 24 часа на территории региона лабораторно подтверждены 205 случаев заболевания COVID-19. Это на один случай меньше, чем в воскресенье, и на пять меньше, чем в субботу.

В лидерах по суточному приросту – город Владимир. В областном центре положительные тесты на коронавирус получили 48 человек. 24 заболевших — в Муромском районе; 21 — в Гусь-Хрустальном; 20 — в Ковровском; по 10 — в Вязниковском, Кольчугинском, Юрьев-Польском и Петушинском; по 8 — в Суздальском и Собинском; по 7 — в Александровском и Гороховецком; по 6 — в Киржачском и Меленковском; 4 — в Камешковском; 3 — в городе Радужном; 2 — в Селивановском районе; 1 — в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 43 640 случаев заболевания.

По состоянию на 1 августа в медицинских организациях региона действуют 1845 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 83,6%, свободными остаются 302 койки.

За минувшие сутки выздоровели 178 жителей Владимирской области, не справились с болезнью и ее осложнениями 8 человек.

Масочный режим

Администрация города Владимира напоминает, что в областном центре продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Сотрудники мэрии, Роспотребнадзора, полиции и Росгвардии ежедневно проверяют соблюдение «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг.

С 26 июля по 1 августа был проведен мониторинг 57 предприятий потребительского рынка. Нарушения выявлены на 7 объектах. В том числе на 5 из них не соблюдался масочный режим. С нарушителями проведена разъяснительная работа. На двух объектах сотрудники полиции собрали материалы для составления протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

С начала года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии проверили 1863 объекта. На 402 из них были выявлены те или иные нарушения.

Помимо ношения масок, в департаменте здравоохранения напоминают о важности соблюдения правил личной гигиены. Чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук, не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками, регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом, рекомендуют в облздраве.