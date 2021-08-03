203 новых случая коронавируса подтверждены за сутки во Владимирской области

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает: на территории региона за последние 24 часа лабораторно подтверждены 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 2 случая меньше, чем накануне.

В лидерах по суточному приросту по-прежнему город Владимир. В областном центре положительные тесты на COVID-19 получил 51 человек. На втором месте – Ковровский район с 24 заболевшими, на третьем – Гусь-Хрустальный район, где выявлены 23 инфицированных. 22 случая коронавируса подтверждены в Муромском районе; по 9 — в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Суздальском, Собинском и Александровском; по 8 — в Вязниковском и Петушинском; 6 — в Гороховецком; 5 — в Киржачском; по 3 — в Меленковском, Камешковском и Селивановском районах; 2 — в Радужном.

Всего на территории Владимирской области за время пандемии зарегистрированы 43 843 случая заболевания COVID-19.

— Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуты 7 ковидных коек в областном центре специализированных видов медицинской помощи в микрорайоне Пиганово, — сообщает департамент здравоохранения Владимирской области.

По состоянию на 3 августа в медицинских организациях региона действуют 1852 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 81,9%, свободными остаются 336 коек. Выздоровели за минувшие сутки 174 жителя Владимирской области. Скончались 6 человек.

В очереди на прививку

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Есть и те, кто уже успел ревакцинироваться.

По данным владимирской мэрии, по состоянию на 2 августа в областном центре первым компонентом вакцины привиты 62 334 человека. Оба компонента получили 45 290 жителей города. Очереди на прививку в поликлиниках города ожидают 4714 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения города Владимира поступило 70 760 доз вакцины.

Записаться на прививку можно по телефонам:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура),

Также запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции.