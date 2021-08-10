201 житель Владимирской области заболел коронавирусом за минувшие сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. На территории Владимирской области за минувшие сутки лабораторно подтвержден 201 случай заболевания COVID-19. И снова больше двухсот. На два случая больше, чем накануне.

По-прежнему лидерство по суточному приросту удерживает город Владимир. За последние 24 часа положительные тесты на ковид получили 53 жителя областного центра. На втором месте – Гусь-Хрустальный район, где выявлены 22 инфицированных. Третье место разделили между собой Ковровский и Муромский районы – там подтверждено по 18 случаев заболевания.

По 12 инфицированных — в Вязниковском и Петушинском районах; 10 — в Кольчугинском; 9 — в Суздальском; по 7 — в Александровском, Юрьев-Польском, Киржачском и Собинском; 6 — в Камешковском; 5 — в Меленковском; 4 — в Гороховецком; 2 — в городе Радужном; по 1 — в Селивановском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 45 266 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 9 августа в медицинских организациях региона развернуты 1852 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 78%, свободными остаются 404 койки. За прошедшие сутки выздоровели 169 жителей Владимирской области, 5 человек скончались.

В очереди на прививку

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции.

Для жителей города Владимира предварительная запись открыта в следующих медицинских учреждениях:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

По данным мэрии, на 9 августа в областном центре первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 66 520 человек. Оба компонента получили 50 315 жителей Владимира. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 6039 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 76 310 доз вакцины.