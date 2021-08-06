201 случай коронавируса выявили во Владимирской области за последние сутки

Управление Роспотребнадора по Владимирской области обновило коронавирусную статистику. За прошедшие 24 часа на территории Владимирской области лабораторно подтвержден 201 случай заболевания COVID-19. Это на 3 меньше, чем накануне.

Больше всего заболевших по-прежнему во Владимире – 54 человека. По 19 инфицированных в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах. 18 – в Муромском; по 11 — в Ковровском, Суздальском и Александровском; 9 — в Вязниковском; 8 — в Кольчугинском; по 7 — в Киржачском, Юрьев-Польском и Собинском; 6 — в Камешковском; 5 — в Гороховецком; 4 — в Меленковском; 3 — в городе Радужном; 2 — в Селивановском районе.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 44 455 случаев заболевания.

По состоянию на 5 августа в медицинских организациях региона действуют 1852 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято 78%, свободными остаются 406 коек. За минувшие сутки выздоровели 159 жителей Владимирской области, 6 человек не справились с болезнью и ее осложнениями.

Всё о дельта-штамме

Роспотребнадзор опубликовал ответы на самые популярные вопросы о дельта-штамме. В июле он стал превалирующим во многих странах мира, на сегодняшний день до 70% всех случаев инфицирования связывают именно с ним. В России сейчас около 68% случаев коронавируса приходится именно на этот генетический вариант, а в крупных мегаполисах его распространенность еще выше. Дельта-штамм доминирует и во Владимирской области.

Действительно ли он более заразный?

Если раньше носитель инфекции мог заразить 1-2 человека до момента выявления заболевания, то теперь это число доходит до 5-6.

Правда ли, что у дельта-варианта более короткий инкубационный период?

Есть данные, что инкубационный период заболевания стал более коротким, но максимальный инкубационный период остался прежним — 14 дней.

Правда ли, что течение заболевания, вызванного дельта-штаммом более тяжелое и длительное?

Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное.

Каковы симптомы при заражении дельта-вариантом? Изменился ли процент бессимптомных пациентов?

Чаще всего симптомы заболевания, вызванного дельта-вариантом, остаются классическими для COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако врачи также наблюдают симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, а также отмечают симптоматику со стороны ЖКТ – диарею, реже тошноту и рвоту.

Чаще ли дельта-штамм заражает молодых?

Он действительно «помолодел», говорят ученые. Почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей. Самая уязвимая категория — молодые люди от 14 до 29 лет.

Выявляет ли стандартный ПЦР-тест заболевание, если оно вызвано дельта-штаммом?

Стандартный ПЦР-тест, выполненный в соответствии с рекомендациями по забору и в правильные сроки, выявит дельта-штамм. Но надо понимать, что ПЦР-тесты выявляют наличие или отсутствие у человека вируса SARS-CoV2, вызывающего COVID-19, но не выявляют, каким именно штаммом вируса вызвано заболевание.

Существует ли специальная терапия для пациентов с этим вариантом коронавирусной инфекции?

Клинические рекомендации по лечению пациентов с новым вариантом коронавирусной инфекции в настоящее время принципиально не изменились.

Какие меры профилактики существуют? И будут ли работать вакцины?

Только массовая вакцинация поможет прервать цепочку заражений и позволит предотвратить появление новых вариантов инфекции. Важнейшей мерой профилактики остается соблюдение санитарных мер — социальной дистанции и масочного режима. Эти рекомендации сохраняются и после вакцинации.

Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против дельта-варианта может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов. Но существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против данного штамма, а в случае заболевания — против тяжелых форм заболевания коронавирусом.