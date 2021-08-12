200 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за последние 24 часа на территории региона лабораторно подтверждены 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 3 случая больше, чем накануне.

Лидер по суточному приросту – город Владимир, где положительные тесты на COVID-19 получили 43 человека. Далее следуют Ковровский, Гусь-Хрустальный и Муромский районы, где выявлено 22, 21 и 20 заболевших соответственно.

14 случаев коронавируса выявлены в Вязниковском районе; по 11 — в Собинском и Суздальском; 10 — в Юрьев-Польском; 9 — в Киржачском; 8 — в Александровском; по 7 — в Кольчугинском и Петушинском; 5 — в Гороховецком; по 3 — в Меленковском районе и в городе Радужном; по 2 — в Камешковском, Селивановском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 45 663 случая заболевания COVID-19.

По состоянию на 11 августа в медицинских организациях региона действуют 1822 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 73%, свободными остаются 494 койки.

В России обновлен антирекорд по смертности – за последние 24 часа от коронавируса умерли 808 человек. Это максимум за все время пандемии. Во Владимирской области за сутки скончались 4 человека, выздоровели 152 пациента.

Берегите себя и близких

Областной департамент здравоохранения напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены. Чаще мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук, не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками, регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к которым часто прикасаетесь. Если вы заболели или почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения поликлиники и вызовите врача на дом.

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения — 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции. Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.