197 случаев коронавируса выявили во Владимирской области за последние сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает: за прошедшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены 197 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая меньше, чем накануне.

Лидеры по заболеваемости

Больше всего заболевших – в городе Владимире. Положительные тесты на COVID-19 получили 52 жителя областного центра. 21 инфицированный выявлен в Ковровском районе, 19 — в Гусь-Хрустальном, 16 — в Муромском.

12 случаев коронавируса подтверждены в Суздальском районе; 11 — в Вязниковском; 10 — в Собинском; по 9 — в Петушинском и Юрьев-Польском; по 8 — в Киржачском и Кольчугинском; 6 — в Меленковском; 5 — в Александровском; по 3 — в Камешковском, Гороховецком и Селивановском. Единичные случаи COVID-19 выявлены в городе Радужном и Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 45 463 случая заболевания.

По состоянию на 10 августа в медицинских организациях региона развернуты 1822 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них занято почти 77%, свободными остаются 420 коек. Выздоровели за прошедшие сутки 172 жителя Владимирской области, 4 человека не справились с болезнью и ее осложнениями.

В очереди на вакцинацию

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции.

Также записаться на вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства. Во Владимире по состоянию на 10 августа первым компонентом вакцины привит 67 561 житель областного центра. Оба компонента вакцины получили 51 448 человек (14,6% от числа всех жителей Владимира). В очереди на прививку в медицинских учреждениях города стоят 5924 человека, сообщает пресс-служба мэрии.

Телефоны для предварительной записи на вакцинацию:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Напоминаем, что во Владимирской области работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Номер «горячей линии» областного департамента здравоохранения: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.