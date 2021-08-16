193 жителя Владимирской области заболели коронавирусом за сутки

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки на территории региона лабораторно подтверждены 193 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В субботу ведомство сообщало о 198 заболевших, в воскресенье – о 196.

12 человек скончались

Несмотря на незначительное снижение суточного прироста, уровень летальности от коронавируса и сопутствующих осложнений остается высоким. За прошедшие выходные от болезни скончались 22 жителя региона. Сегодня печальная статистика пополнилась еще 12 пациентами. За все время пандемии во Владимирской области официально подтвержден 1571 летальный случай.

Что касается распределения новых случаев заболевания между муниципалитетами за прошедшие сутки, то лидерство по-прежнему удерживает город Владимир. 32 жителя областного центра получили положительные тесты на COVID-19. По 22 случая коронавируса подтверждено в Ковровском и Муромском районах; 21 — в Гусь-Хрустальном; 16 — в Александровском; 13 — в Вязниковском; 10 — в Суздальском; 9 – в Петушинском; по 8 — в Кольчугинском и Юрьев-Польском; 7 — в Собинском; 6 — в Киржачском; 5 — в Камешковском; по 4 — в Селивановском и Меленковском; 3 — в городе Радужном; 2 — в Гороховецком; 1 — в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 46 452 случая заболевания COVID-19.

По состоянию на 15 августа в медицинских организациях региона действуют 1822 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято 72%, свободными остаются 509 коек. Выздоровели за минувшие сутки 144 жителя региона.

Нарушители масочного режима

Владимирская мэрия сообщает, что в областном центре ежедневно проходят проверки соблюдения «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг.

С 9 по 15 августа рейды прошли на 55 предприятиях, нарушения выявлены на 12 из них. На 6 объектах не соблюдался масочный режим.

На всех обследованных предприятиях потребительского рынка проводились разъяснительные беседы с посетителями и сотрудниками о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и о предусмотренной ответственности за нарушения действующих нормативных правовых актов.

Всего с 1 января 2021 года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 1973 объекта. Из них на 429 объектах были выявлены нарушения.

В мэрии напоминают, что использование средств индивидуальной защиты — один из наиболее эффективных способов снизить риск инфицирования граждан и сохранить здоровье людей в период распространения коронавирусной инфекции. Масочный режим продолжает действовать во Владимире в местах массового пребывания граждан: в общественном транспорте, магазинах, на рынках, предприятиях общественного питания и сферы услуг.