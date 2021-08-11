11 жителей Владимирской области скончались от коронавируса за сутки

11 летальных исходов пополнили печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области. Таковы данные за минувшие сутки. В целом по России за прошедшие 24 часа поставлен новый антирекорд по смертности. От ковида и его осложнений скончались 815 человек.

Справка. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований, уточняет областной департамент здравоохранения.

202 новых заболевших

За сутки, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на территории Владимирской области лабораторно подтверждены 202 случая заболевания COVID-19. Это на 2 случая больше, чем накануне.

В лидерах по суточному приросту по-прежнему город Владимир, где положительные тесты на коронавирус получили 42 человека. 22 случая выявили в Гусь-Хрустальном районе; 20 — в Ковровском; 19 — в Муромском; 12 — в Вязниковском; по 11 — в Александровском и Юрьев-Польском; по 10 — в Собинском и Суздальском; 9 — в Петушинском; 8 — в Кольчугинском; 7 — в Гороховецком; 6 — в Киржачском; по 4 — в Меленковском, Камешковском и в городе Радужном; 2 — в Селивановском, 1 — в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области за все время пандемии зарегистрированы 45 865 случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 13 августа в медицинских организациях региона действуют 1822 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято 72%, свободными остаются 510 коек. Выздоровели за прошедшие сутки 159 человек.

Вакцинация продолжается

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 12 августа, первым компонентом вакцины привито более 242 тысяч жителей региона. Полностью прошли вакцинацию свыше 196 тысяч человек. В регионе развёрнуты 69 стационарных прививочных пунктов. Вакцинация также проводится на базе 106 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в прививочной кампании задействован 21 мобильный пункт.

Напомним, что на этой неделе Владимирская область должна получить более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Во Владимире, по данным мэрии, первым компонентом вакцины привились 69 187 человек. Оба компонента получили 53 763 жителя областного центра. В очереди на прививку стоит 5601 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 79 350 доз вакцины.

Предварительная запись на вакцинацию открыта по телефонам медицинских учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») — 54-32-13 (регистратура).

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области, по Единому номеру 122 по вопросам коронавирусной инфекции.