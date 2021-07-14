Жителя Кольчугинского района выселили из квартиры за антисанитарию и долги

Жителя Кольчугинского района выселили из квартиры, которую он превратил в свалку мусора и «кошачий туалет». Четыре года подряд соседи жаловались на неприятный запах и ползущих из жилища тараканов и блох. Местная администрация обратилась в суд с иском о продаже квартиры с публичных торгов.

Концентрация аммиака

Оказалось, что бывший собственник на протяжении многих лет не убирает и не моет квартиру. Окна загорожены тряпками. Из помещения исходит резкий запах разложения органических веществ, мочевины и экскрементов. В квартире также проживают несколько кошек, которые никогда не выгуливались.

— По результатам лабораторных исследований проб воздуха на лестничной площадке установлено превышение допустимой концентрации по аммиаку более чем в 10 раз, — сообщает пресс-служба Кольчугинского городского суда.

Предписания о привидении квартиры в надлежащее состояние ответчик получал неоднократно. Последнее было отправлено в сентябре прошлого года. Однако мужчина на них не реагировал.

Кроме того, выяснилось, что собственник квартиры накопил более 130 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Электричество, газ и воду должнику отключили.

Квартиру продадут

Иск районной администрации суд удовлетворил. Квартира должника быть продана с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от продажи жилого помещения средств.

В пресс-службе суда напоминают, что в подобных случаях по положениям Гражданского кодекса РФ органы местного самоуправления имеют право предупредить собственника о необходимости привести квартиру в надлежащее состояние или назначить ему срок для ремонта помещения.

Если собственник продолжит нарушать права соседей и не произведёт необходимый ремонт, суд по иску администрации муниципалитета может принять решение о продаже такого помещения.

И примеры есть. В 2016 году во Владимире за антисанитарию выселили мать с сыном. Однокомнатную квартиру они превратили в подобие свалки. Исходящий из квартиры запах можно было почувствовать уже на первом этаже, хотя сама квартира находилась несколькими пролетами выше.

В прошлом году с требованием выселить из муниципальной квартиры жильцов обратилась в суд администрация Мурома. И снова за антисанитарию. На кишащую тараканами квартиру пожаловались соседи. Проживающих в ней мужчину и двоих его сыновей просили навести порядок не раз, только вот все просьбы оставались без ответа.