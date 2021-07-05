Жители Владимира рассказали, как получают пенсию на карту

 

 

Каждый год все больше пенсионеров России предпочитают получать свою пенсию на банковскую карту. Она обеспечивает сохранность денежных средств, освобождает от ожидания доставки пенсии на дом, дает возможность получить дополнительный доход, а также позволяет использовать новые современные сервисы по безналичной оплате товаров и услуг. Сегодня более 278 тысяч жителей Владимира и области получают пенсию и социальные выплаты именно на карту СберБанка. Наши читатели поделились опытом по использованию карт.

 

Киселева Анна Витальевна, клиент СберБанка:

«Я оформила банковскую карту еще в 2013 году для перечисления пенсии, и теперь редко использую наличные — стараюсь расплачиваться картой. Главная ценность для меня — сохранность моих сбережений. Если возникают вопросы — обращаюсь на горячую линию Сбербанка, где всегда получаю исчерпывающие ответы. Кроме карты, я пользуюсь и другими продуктами банка, к примеру, оплачиваю коммунальные услуги и кредит в СберБанк Онлайн, заказываю необходимые лекарства через интернет и там же их оплачиваю. Еще недавно оценила новый сервис по доставке продуктов: выбираю все что мне нужно в приложении СберМаркет, это удобно. Я очень довольна!».

 

Мурушева Елена Ивановна, клиент СберБанка:

«Я пользуюсь картой СберБанка для начисления пенсии уже несколько лет. Знаю, что многие пенсионеры предпочитают по старинке носить деньги в кошельке, но я считаю, что карта — это безопасность и сохранность средств. Кроме того, это удобный способ безналичной оплаты услуг ЖКХ, тем более что в СберБанк Онлайн можно все просто настроить и использовать Автоплатеж. С помощью карты я оплачиваю поездки в общественном транспорте, покупки. Недавно воспользовалась подпиской Сбера SberPrime, и теперь балую внуков — смотрим интересные мультики, заказываем сладости домой с хорошей скидкой».

Подать заявку на карту для получения пособий и пенсии можно на сайте банка по ссылке.

ПАО Сбербанк

Автор:

Интернет-редакция "Призыва"

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