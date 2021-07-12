Жесткие ограничения: изучаем правила поведения в третью волну пандемии

Изменения в указе губернатора «О введении режима повышенной готовности», вступившие в силу 12 июля, закрыли сферу услуг для непривитых от коронавируса. Фактически для этих людей наступает локдаун. Теперь посетить заведения общественного питания, салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии и сауны можно будет только людям, прошедшим вакцинацию, имеющим сертификат переболевшего или отрицательный результат ПЦР-теста. Аналогичные требования к клиентам фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан. Без документа об иммунизации нельзя проходить в клубы, дискотеки, кинотеатры и кинозалы. Изучаем правила поведения в третью волну.

Вход не для всех

Главным документом, который откроет любые двери в ближайшее время, станет сертификат о вакцинации. Он, конечно, не единственный пропуск в мир общепита и салонов красоты, но значит много. Например, клиентам фитнес-клубов уже разослали предупреждения о входе в зал только по QR-кодам. А на входе в некоторые кафе и рестораны появилась соответствующая табличка. Теперь перекусить или заняться спортом можно только с сертификатом о прививке, справкой о перенесенной болезни или тестом ПЦР.

Все заведения, попавшие под ограничения, должны будут обеспечить контроль входной зоны. Кроме документов, например, о вакцинации, сотрудники обязаны запросить паспорт. И если данные совпадут, вас пустят в зал. В идеале, любая попытка пройти по чужому QR-коду должна быть пресечена.

А с 15 июля 2021-го печальная судьба ждет и гостиничный бизнес.

Места временного проживания — гостиницы, гостевые дома, шале, бунгало — будут размещать вновь поступающих граждан по новым правилам. Прежде чем получить ключи от номера, надо будет предоставить сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании или отрицательный результат ПЦР-теста.

При этом надо понимать, что сфера услуг окажется недоступна для подавляющего большинства жителей Владимирской области. Это те, кто не переболел или не сумел привиться. И причины могут быть самые разные. Одни против вакцинации в принципе, другие имеют противопоказания, а третьи — в очереди на вакцину. И таких около 90% населения региона. На данный момент оба компонента укола получили примерно 168 тысяч человек.

ПЦР-тест

Теоретически посидеть в кафе или ресторане, заняться спортом или заселиться в гостинице может клиент с отрицательным ПЦР-тестом. Правилами это не запрещено. Только надо иметь в виду, что срок действия такого документа всего 72 часа. Каждый раз сдавать анализ, прежде чем отправиться на тренировку, согласитесь, удовольствие дорогое.

Но если вам нежалко ни денег, ни времени, вот вам совет. Прежде чем отправиться на анализ, обзвоните несколько клиник. Цена на одно и то же исследование во Владимире отличается в разы. Например, ПЦР-тест на ковид в областном кожно-венерологическом диспансере стоит 1100 рублей. Группе от 30 человек скидка 20%. При этом результат обещают за 24 часа.

Для сравнения, в одной из частных клиник областного центра за срочность подобного анализа возьмут сразу 3000 рублей. Но ждать тоже придется сутки. За 1850 рублей исследование будет готово через 2-3 дня. При этом надо иметь в виду, что срок действия ПЦР-теста считается с момента регистрации результата анализа в лаборатории.

Столько же стоит анализ в другой клинике. Но там обещают подготовить результат в течение дня. Например, пришли на исследование утром, получили справку на следующий день после обеда. Чтобы не платить дорого, рекомендуем сравнить цены.

Стоимость ПЦР-теста может отличаться в несколько раз.

Еще одна рекомендация касается выбора лаборатории. Если хотите, чтобы ваш результат отобразился на портале госуслуг, уточните, передает ли клиника на портал соответствующие данные или нет. Если передает, то нужно дать на это свое согласие.

Кроме того, желающих сдать ПЦР-тест с каждым днем становится все больше. Одним они нужны для работы, другим — для путешествия, например, в Краснодарский край, третьим — для посещения сферы услуг или заселения в гостиницу. Поэтому стоит озаботиться этим вопросом заранее. Если прежде запись на этот анализ не требовалась, то сейчас все больше клиник работает по спискам. Лучше позвонить и выбрать день, когда решите прийти на прием.

Сертификат переболевшего ковидом

Интересный вопрос с сертификатом переболевшего ковидом. В Москве, например, он принимается наряду с QR-кодом вакцинированного или результатом ПЦР-теста. Однако в нашем регионе люди, перенесшие опасное заболевание менее полугода назад, не сразу оказались в числе тех, кому разрешили доступ в заведения общественного питания, салоны красоты и фитнес-центры. При этом владимирцы еще на прошлой недели стали получать сертификаты переболевших ковидом.

В официальном документе на сайте «Белого дома» о внесении изменений в указ «О введении режима повышенной готовности», опубликованный на прошлой неделе, формулировки «переболевший ковидом» не было. Но все говорило о том, что она появится. Так, в пресс-релизе, разосланном представителям СМИ по итогам брифинга по эпидемиологической ситуации, первому вице-губернатору области слова о ранее инфицированных приписали. В документе значилось, что значительная часть сферы услуг будет доступна для клиентов со справкой о перенесенном ковиде.

Правда, через час ошибку представители обладминистрации заметили, прямую речь Александра Ремиги подкорректировали, сославшись на техническую ошибку. Формулировка о переболевших исчезла. Как оказалось, не надолго. Уже сегодня в новой версии указа губернатора про людей, перенесших инфекцию менее полугода назад, снова вспомнили.

Справка, подтверждающая, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, теперь тоже в ходу. Документ должен быть получен в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина, отмечается в документе.

Массовые мероприятия

Сертификат о вакцинации, справка переболевшего и ПЦР-тест теперь лучше брать с собой везде. Решили посетить массовые мероприятия — показываем документ. Правда, обольщаться не стоит. Кутить как раньше не получится. Все пройдет скромно, на свежем воздухе и огражденной территории.

Во всех остальных случаях о встрече можно забыть. В соответствии с новой редакцией губернаторского указа запрещено проведение досуговых, культурно-просветительских, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Детские комплексы закрыты

Без вариантов закрыли в регионе все детские развлекательные центры и игровые комнаты. В том числе расположенные на территории торговых центров и комплексов. А значит, оставить малыша, например, в комнате с игровыми аппаратами в гипермаркете и спокойно пойти за продуктами уже не получится.

И неважно, есть ли у родителя сертификаты, а у ребенка отрицательный результат ПЦР-теста. Доступ в игровые зоны закрыт для всех. Это в силе до снятия режима повышенной готовности, отмечается на сайте администрации области.

В музей можно всем

Куда мягче ограничительные меры, связанные с работой музеев. Согласно указу губернатора посещать экспозиции, выставки и иные мероприятия, организованные в зданиях музеев и музеев-заповедников можно даже невакцинированным жителям и гостям области. Более того, приехать можно организованной экскурсионной группой до 30 человек. Но на одном автобусе или совместно обучающимся людям.

Если группа сборная, в зал пустят не более 10 человек. Обязательным требованием станет соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. А это значит, что гостей попросят надеть маски и, возможно, даже перчатки. А вот толпиться вокруг экспонатов нельзя. Рассматривать представленные на выставке предметы можно будет только на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

Культура и спорт

На первый взгляд, изменения в указ губернатора оставили возможность работать учреждениям культуры и спорта. Посетить спектакль или концерт можно без документов о вакцинации, сертификатов переболевшего и ПЦР-тестов. С другой стороны, любое зрелищное мероприятие разрешили только при полупустом зале. А это низкая рентабельность (а то и вовсе убытки) для организаторов.

Максимальное число зрителей, которые могут сходить, например, в театр, не должно превышать 50% от общей вместимости. При этом обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Пускать планируют и на спортивные мероприятия. По той же схеме. Но с важной оговоркой: по согласованию с департаментом физической культуры и спорта. Это значит только одно: большинство мероприятий подобного рода может не состояться.

По информации представителей «Белого дома», озвученной на брифинге по эпидемиологической ситуации, до 99% массовых мероприятий в сфере спорта и культуры будет отменено до конца лета. Т.е. ходить на них можно, но согласовывать, а значит, и проводить их не будут.

А что с детьми?

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сегодня пояснили, могут или нет дети посещать общепит, кинотеатры и фитнес-центры. Оказалось, что да. Но только в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших сертификат о вакцинации, QR-код переболевшего или отрицательный результат ПЦР -теста. В остальных случаях вход для несовершеннолетних закрыт. Речь идет о лицах, не достигших 18 лет.

При этом, кинотеатры готовы пускать подростков в возрасте от 12 до 18 лет беспрепятственно на все фильмы, если те не имеют возрастных ограничений 18+. О новом формате работы они рассказали в первый день ограничений.

Прийти в торговый центр или на фуд-корт без родителей или законных представителей несовершеннолетним тоже нельзя. Нахождение детей и подростков до 16 лет на территории, в зданиях и помещениях торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе на территории фуд-кортов, запрещено.

Сертификат или QR-код

Что предъявить на входе тем, кто уже вакцинировался, по большему счету решает сам человек. В указе губернатора о запрете бумажной формы ничего не сказано. Более того, в первой версии документа речь шла именно о сертификате. Правда под ним, представители власти, видимо, подразумевают распечатанный документ с сайта госуслуг, а не справку из медучреждения, где вы сделали прививку.

Такой вывод можно сделать из странной формулировки: бумажный носитель должен быть предоставлен в формате, позволяющим сканировать его камерой смартфона или планшета. На входе надо показать его и документ, удостоверяющий личность. Если не уверены, что будет работать интернет, заранее распечатайте себе сертификат. На всякий случай.

Как получить QR-код

Получить QR-код вакцинированного или переболевшего для зарегистрированных на портале госуслуг несложно. На главной странице ищем раздел «Все сервисы по коронавирусу». А уже там есть пункт «Получение QR-кодов». Заходим в раздел и находим нужную строку. Важно только, чтобы учетная запись была подтверждена. Сертификат вакцинации также доступен в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»

Стоит понимать, что после введения первого препарата электронный документ вам не дадут. Сертификат с QR-кодом о вакцинации можно получить после финальной дозы вакцины. Так что обновлять портал госуслуг раньше введения второго компонента не стоит.

QR-код вакцинации можно получить после полного курса

Кроме того, стоит учитывать, что передача данных из медицинской организации, которая делала вам укол, в реестр вакцинированных и на портал госуслуг требует время. Обычно это занимает не более суток.

Сертификат не появляется

Если 24 часа после завершения вакцинации прошли, а сертификат вы так и не получили, проверьте учетную запись. Она должна быть подтвержденной. Если на этом этапе все в порядке, а QR-код не пришел, стоит обратиться в медицинскую организацию, где делали прививку и сообщить об ошибке. Возможно, ваши данные не внесены в реестр вакцинированных или это было сделано неверно, публикуют рекомендации на портале госуслуг.

Отправить сообщение можно в форме обратной связи. Выберите категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Я вакцинировался, но не получил сертификат на Госуслугах».

Обратиться стоит на сайт и тем, у кого сертификат о вакцинации пропал, а информация о прививке стала недоступна. Не исключено, что ваши данные удалили по ошибке.

Бывают случаи, в которых для решения возникшего вопроса просто онлайн-обращения будет недостаточно. Если в ответ на обращение вас отправили в медицинскую организацию, значит, без личного присутствия вопрос не решить. Стоит посетить медицинскую организацию, в которой вы делали прививку. С собой надо взять паспорт, СНИЛС и бумажный сертификат, если он сохранился.

Обратите внимание на то, что получить QR-код тем, кто сделал прививку за рубежом, пока не получится. Иностранные организации не передают в Минздрав сведения о привитых, и такая информация не попадает на портал госуслуг.

Если сделали прививку за рубежом, у вас будет иностранный сертификат — его можно использовать в соответствии с правилами страны, в которой прививались.

Сроки действия сертификатов

На данный момент в России действуют три основных документа, позволяющих посещать, например, заведения общественного питания: QR-коды вакцинированного и переболевшего коронавирусом, а также отрицательный результат ПЦР-теста. У нас в регионе принимают все эти документы. Основная разница в сроках действия: для привитых год, шесть месяцев для переболевших и 72 часа для тех, кто сдал ПЦР-тест.

Хотите долгое время не переживать за вход в ресторан или кафе, пройдите вакцинацию. Недавно переболели, воспользуйтесь соответствующим QR-кодом. Нет ни того, ни другого, а очень надо, например, в кафе — сделайте тест ПЦР. Но тогда любой обед в ресторане станет гораздо дороже.

Где привиться от ковида

Во Владимирской области в очереди на вакцинацию уже 70 тысяч человек. В поликлиниках сейчас свободные ячейки только на август, на портале госуслуг ставят в лист ожидания, а в мобильных центрах — огромные очереди. И пусть в области 56 пунктов вакцинации, сделать укол непросто. Чтобы защититься от ковида, люди приходят в прививочный пункт в 6 утра.

Куда доступнее вакцина в Москве. Так, за сутки в столице могут привить больше 100 тысяч человек. В борьбу с пандемией вступают все новые объекты. Например, в «Лужниках» открылся один из самых крупных прививочных пунктов. Всего за 24 часа там могут получить укол до 15 тысяч человек. Для сравнения, во Владимирской области при максимальной загрузке всех пунктов укол могут сделать вдвое меньше желающих.

В столице под вакцинацию отданы крупные торговые центры, павильоны и парки. Выбрать ближайшую точку можно прямо по карте сайта Мосгорздрава. При этом в мобильных пунктах вакцинации сделать укол обязаны всем вне зависимости от регистрации и полиса ОМС из другого региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы. А поэтому этот вариант сегодня выбирают многие жители нашего региона.

Сроки ограничений

В указе главы региона сроки действия ограничений не указаны. Но первый вице-губернатор Александр Ремига на брифинге по эпидемиологической ситуации отметил, что вопрос — длительный. За две-три недели остановить рост заболеваемости не удастся. Поэтому, как минимум, до конца августа непривитые могут оказаться в ситуации частичного локдауна.

Больше всех от новых мер пострадают представители сферы услуг. Предприниматели в открытую говорят, что для них дешевле закрыться полностью. Содержать сотрудников ради нескольких посетителей очень накладно. Только по предварительным прогнозам, количество клиентов в кафе и ресторанах сократится на 95%.

Частично поддержать общепит могло бы решение об открытии летних веранд для тех, кто не вакцинировался. Бизнесмены очень ждут подобных шагов со стороны властей. Но пока о них никто не объявлял.