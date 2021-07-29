Женщина потребовала разобраться с медведем из-за отсутствия автобуса

Можно делать из мухи слона. Или медведя. Жительница Гусь-Хрустального пожаловалась в районную администрацию на то, что около деревни Тюрьвищи бродит косолапый. Так и до беды недалеко. А всё из-за того, что отменили автобусный рейс до деревни, указывает автор письма. Людям приходится идти несколько километров по дороге от соседнего Демидово. Вот тут-то бурый и появляется.

Медведь-призрак

Про какой отменённый автобус до деревни Тюрьвищи идёт речь, не очень понятно. Там общественного транспорта и раньше не было. В Демидово, судя по расписанию, да, заходит. С утреннего рейса от Гусь-Хрустального до деревни Мокрое и ещё с трёх до Старково.

— А до Тюрьвищ автобусы не подавались, — подтвердил депутат ЗС от Гусь-Хрустального района Александр Цыганский. — Если только частник какой подвозил?

Как бы то ни было, жалобу на медведей и отсутствие транспорта в районной администрации получили и направили в… Национальный парк «Мещёра». Мол, животные по вашей части, так что отреагируйте.

— Сотрудники парка профессионально и терпеливо отвечают на все вопросы граждан, какими бы абсурдными порой они им ни казались, — тактично указала пресс-секретарь ФГБУ «Национальный парк «Мещёра» Татьяна Маркова, посвятив целый материал «медвежьей» проблеме.

В материале говорится о том, что человеку крайне редко удаётся встретиться с таким животным, как медведь. Ведь любое дикое животное само старается избежать встречи с человеком. Что касается косолапого — следы его в последнее время встречались в районе пос. Уршельский. Но только следы. Остальное — на уровне слухов.

Медведь внесён в Красную книгу Владимирской области.

Ни одного факта, подтверждающего непосредственную встречу людей с бурым мишкой на юге Владимирской области, в последние годы нет. Только обрывочные и туманные сведения, относящиеся к прошлым годам. Вроде бы года четыре назад видели медвежонка у кладбища на окраине тех же Тюрьвищ. Но кто видел и при каких обстоятельствах? Вроде бы где-то медведь переходил дорогу. Где?

— И берлог медвежьих не находили. Вообще, чтобы установить, обитают ли постоянно медведи в нашей местности, нужен специалист по данному виду животных — териолог. В штате нацпарка «Мещёра» его нет, поскольку и медведей у нас не было, — пояснила Татьяна Маркова.

Странное отношение

Считается, что постоянно обитающих медведей во Владимирской области нет. Появляются — да. На юге — из Московской области. На севере — из Ивановской. На востоке — из Нижегородской. Но всё это единичные особи.

— Медведь для нашего региона — заходной вид. Был прецедент в 2008 году, когда зверь сделал берлогу. Это было на территории Клязьминско-Лухского заказника. Но он так и не перезимовал — ушёл, — сообщил «Призыву» сотрудник Музея природы ВСМЗ Денис Дуденков.

Медведи пугливы, в лучшем случае вы увидите только их следы.

Но жительница Гусь-Хрустального, написавшая жалобу в администрацию района, видимо, мыслит иначе. Медведь — или слухи о медведе — это повод радикально разобраться с источником опасности.

— Думают ли местные власти как-то решать этот вопрос? Или будем ждать, не дай бог случится трагедия? — заканчивает она своё обращение.

«Решить вопрос» — это, надо полагать, убить зверя. Или поймать и куда-то поместить. Такая логика. Если следовать ей дальше, нужно истребить вообще всех, кто нам мешает: змей (вдруг укусят?), крыс (мерзкие же!), комаров (кровососы!) и так далее.

— Медведь — на 70% травоядное животное, в 30% входят мелкие грызуны, червячки, муравьи, рыба, но никак не более крупные животные. Поэтому человек для него не является объектом охоты. Как правило, «нападению» предшествует неправильное поведение самого человека, который демонстрирует собственные агрессивные намерения: замахивается палкой, бросает камни — в общем, всячески пытается «напугать» дикое животное, — пояснила Татьяна Маркова в своём материале. — Подобные провокации всегда заканчиваются трагедией. То, что мы называет «нападением», на самом деле оборона.

Человек в лесу должен вести себя правильно.

Чтобы дикие животные не напали на человека, надо усвоить пару простых правил, советуют сотрудники НП «Мещёра»:

Если вы идёте по лесу, где предполагаете встречу с диким животным, то необходимо производить какой-то шумовой эффект (разговаривать друг с другом, напевать, насвистывать и т.п.), чтобы животное смогло вовремя убраться с вашего пути. При встрече с диким животным ни в коем случае не надо демонстрировать агрессию. Лучше всего замереть — дикие звери (дневные), как правило, не обладают острым зрением, поэтому быстро потеряют к вам интерес и удалятся подальше в лес.

Ну, а от «Призыва» добавим: лучше всё-таки наладить транспортное сообщение с деревней Тюрьвищи, чем убивать зверей. Тем более таких редких, как медведь. Если он вообще есть…