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Жара во Владимирской области грозит побить три рекорда

Осадки пока не ожидаются

Аномально жаркая погода, установившаяся не только во Владимирской области, но и на большей части Европейской России, не спешит уходить. Мало того, впереди не исключены три рекорда тепла.

13, 15 и 16 июля нас ждут 3 рекорда тепла – падут прежние достижения 1936 года (+32,4°), 1951 года (+33,2°) и 2010 года (+33,6°), соответственно, — сообщает центр погоды «Фобос».

Антициклон не спешит уходить

Синоптики разъясняют: свое влияние на погоду сейчас оказывает блокирующий антициклон скандинавского происхождения. Именно он господствует над просторами Европейской России. Антициклон продолжит томить нас зноем еще, как минимум, неделю. 30-градусная жара прогнозируется до воскресенья.

Обычно срок деятельности такого антициклона – около 5 суток. На этот раз он задерживается.

Гигантский блокирующий антициклон в метеорологии иногда называют «парниковым котлом».

Осадки в течение недели не прогнозируются. Во второй половине, правда, будет облачно. А вот первые существенные мозаичные ливни и грозы прошумят в выходные, заверяет ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме. Осадки освежат воздух к воскресенью до +25 градусов.

По долгосрочным прогнозам, в последней декаде текущего месяца вероятность осадков возрастёт, но дожди ожидаются кратковременные – выпадет около 50% от положенной нормы, или примерно 15-20 мм осадков.  А значит, июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятёрку или даже тройку рекордсменов.

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Опасный ультрафиолет

Синоптики предупреждают: при такой жаре индекс ультрафиолета ожидается как на экваторе. Чтобы защитить себя, лучше использовать солнцезащитные средства.

Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц… Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс — 2, максимум 3 единицы. А 6 — это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

А еще аномальная жара увеличивает число происшествий на воде. Только за минувшие выходные на водоемах Владимирской области утонули три человека. Всего же с начала года на воде погибли 25 человек. Среди них – 6 детей.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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