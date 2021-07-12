Жара во Владимирской области грозит побить три рекорда

Аномально жаркая погода, установившаяся не только во Владимирской области, но и на большей части Европейской России, не спешит уходить. Мало того, впереди не исключены три рекорда тепла.

— 13, 15 и 16 июля нас ждут 3 рекорда тепла – падут прежние достижения 1936 года (+32,4°), 1951 года (+33,2°) и 2010 года (+33,6°), соответственно, — сообщает центр погоды «Фобос».

Антициклон не спешит уходить

Синоптики разъясняют: свое влияние на погоду сейчас оказывает блокирующий антициклон скандинавского происхождения. Именно он господствует над просторами Европейской России. Антициклон продолжит томить нас зноем еще, как минимум, неделю. 30-градусная жара прогнозируется до воскресенья.

Обычно срок деятельности такого антициклона – около 5 суток. На этот раз он задерживается.

Гигантский блокирующий антициклон в метеорологии иногда называют «парниковым котлом».

Осадки в течение недели не прогнозируются. Во второй половине, правда, будет облачно. А вот первые существенные мозаичные ливни и грозы прошумят в выходные, заверяет ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Инстаграме. Осадки освежат воздух к воскресенью до +25 градусов.

По долгосрочным прогнозам, в последней декаде текущего месяца вероятность осадков возрастёт, но дожди ожидаются кратковременные – выпадет около 50% от положенной нормы, или примерно 15-20 мм осадков. А значит, июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятёрку или даже тройку рекордсменов.

Опасный ультрафиолет

Синоптики предупреждают: при такой жаре индекс ультрафиолета ожидается как на экваторе. Чтобы защитить себя, лучше использовать солнцезащитные средства.

— Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц… Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс — 2, максимум 3 единицы. А 6 — это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны, — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

А еще аномальная жара увеличивает число происшествий на воде. Только за минувшие выходные на водоемах Владимирской области утонули три человека. Всего же с начала года на воде погибли 25 человек. Среди них – 6 детей.