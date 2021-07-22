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Жара вернется во Владимирскую область на следующей неделе

Аномальных температур пока не ожидается

Долгожданная прохлада задержится во Владимирской области ненадолго. Жаркая погода вернется в регион. Произойдет это уже в ближайшее время. Однако аномально высоких температур пока не ожидается.

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Уже с понедельника температура будет 25-26 градусов, а во вторник — до 30 градусов. Это вполне хорошая погода. И пока что 32-33 градуса не ожидаем, — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Возращение жаркой погоды обещает и центр погоды «Фобос».

В воскресенье управление погодой перейдёт к антициклону. Наступая с запада, он вытеснит дождевые облака и будет способствовать дневному прогреву воздуха до +21…+26 градусов. А в начале новой недели вновь станут теплее ночи: +13…+18 градусов, а днём столбики термометров вновь устремят к 30-градусной отметке, говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Комфортная погода

Пока же до конца текущей недели сохранится комфортная погода — столбик термометра будет держаться на уровне 20-22 градусов. Высокая вероятность осадков – в пятницу, 23 июля. Пока дождь в этот день обещают большинство популярных погодных пабликов.

Будет нежарко, но и нехолодно. Комфортная такая погода, — заверяет Роман Вильфанд.

люди сидят на лавочке

До конца недели температура будет комфортной

Если бы не активное летнее солнце, похолодание, по словам метеоролога, было бы еще более ощутимым. Роман Вильфанд также отметил, что сейчас циркуляция воздуха происходит не резко, а постепенно. Если бы этот процесс проходил быстрее, то риски возникновения опасных явлений могли существенно возрасти.

Температура за последние недели вернулась в рамки климатической нормы.

Прогноз на август

По предварительным прогнозам синоптиков, в августе нас ожидает переменчивая погода. В последний летний месяц по всей стране будут наблюдаться температурные скачки: периоды похолодания будут чередоваться с периодами потепления. При этом повышение температуры будет более ярко выраженным. Средние температуры по-прежнему будут превышать норму. Однако стационирования атмосферы, которое привело к аномальной жаре в июле, не будет. Об этом сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на главу Гидрометцентра.

Ранее «Призыв» рассказывал об участившихся в этом году трагедиях на воде. Их рост спровоцировало жаркое лето.  Утомленные зноем жители региона спешат на водоемы, зачастую пренебрегая правилами безопасности. С начала года во Владимирской области утонул уже 31 человек, из них 6 детей. Чтобы привлечь внимание к тревожной статистике, спасатели придумали оригинальные памятки для отдыхающих на воде.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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