Жара вернется во Владимирскую область на следующей неделе

Долгожданная прохлада задержится во Владимирской области ненадолго. Жаркая погода вернется в регион. Произойдет это уже в ближайшее время. Однако аномально высоких температур пока не ожидается.

Едины во мнении

— Уже с понедельника температура будет 25-26 градусов, а во вторник — до 30 градусов. Это вполне хорошая погода. И пока что 32-33 градуса не ожидаем, — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Возращение жаркой погоды обещает и центр погоды «Фобос».

В воскресенье управление погодой перейдёт к антициклону. Наступая с запада, он вытеснит дождевые облака и будет способствовать дневному прогреву воздуха до +21…+26 градусов. А в начале новой недели вновь станут теплее ночи: +13…+18 градусов, а днём столбики термометров вновь устремят к 30-градусной отметке, говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Комфортная погода

Пока же до конца текущей недели сохранится комфортная погода — столбик термометра будет держаться на уровне 20-22 градусов. Высокая вероятность осадков – в пятницу, 23 июля. Пока дождь в этот день обещают большинство популярных погодных пабликов.

— Будет нежарко, но и нехолодно. Комфортная такая погода, — заверяет Роман Вильфанд.

Если бы не активное летнее солнце, похолодание, по словам метеоролога, было бы еще более ощутимым. Роман Вильфанд также отметил, что сейчас циркуляция воздуха происходит не резко, а постепенно. Если бы этот процесс проходил быстрее, то риски возникновения опасных явлений могли существенно возрасти.

Температура за последние недели вернулась в рамки климатической нормы.

Прогноз на август

По предварительным прогнозам синоптиков, в августе нас ожидает переменчивая погода. В последний летний месяц по всей стране будут наблюдаться температурные скачки: периоды похолодания будут чередоваться с периодами потепления. При этом повышение температуры будет более ярко выраженным. Средние температуры по-прежнему будут превышать норму. Однако стационирования атмосферы, которое привело к аномальной жаре в июле, не будет. Об этом сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на главу Гидрометцентра.

Ранее «Призыв» рассказывал об участившихся в этом году трагедиях на воде. Их рост спровоцировало жаркое лето. Утомленные зноем жители региона спешат на водоемы, зачастую пренебрегая правилами безопасности. С начала года во Владимирской области утонул уже 31 человек, из них 6 детей. Чтобы привлечь внимание к тревожной статистике, спасатели придумали оригинальные памятки для отдыхающих на воде.