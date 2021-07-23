Жалобы на отключения энергии заставили депутатов выступить с обращением

Законодательное Собрание области обратилось к энергетикам. Причина — жалобы избирателей на перебои электроэнергии в жилых домах. Более всего это касается сельской местности. Отключения, создаётся такое чувство, происходят всё чаще. При этом люди даже не в курсе, когда будут сидеть без света, даже если речь идёт о плановых ремонтах. Их даже не ставят в известность. Надо исправлять ситуацию, считают депутаты.

Инициировал обращение вице-спикер областного парламента Дмитрий Рожков. Он представил очень тревожную статистику. В Собинском районе в 2019 году произошло 176 аварийных отключений, в 2020-м — 196, а только за пять месяцев текущего года — 173.

В округе Муром за неполное полугодие было 33 аварии, в Киржачском районе — 92, а в Петушинском — аж 446.

— Из-за перебоев с энергией или скачков напряжения у людей выходят из строя бытовые приборы, насосы артезианских скважин, электрооборудование газовых котлов и т.д. Восстановительные бригады не успевают оперативно устранять поломки. При этом потребители аккуратно платят по счетам, не получая качественной услуги, — возмутился Дмитрий Рожков.

Выхлоп от модернизации

Автор депутатской инициативы напомнил, что в декабре 2020 года в регионе открыли центр управления сетями. Его цель — дистанционное управление энергосбережением и мгновенное реагирование на любую нештатную ситуацию. Было заявлено, что ЦУС обеспечит бесперебойную доставку электроэнергии до каждого дома, каждого предприятия или социального объекта.

— Факты говорят о том, что масштабная инвестиционная программа развития «МРСК Центра и Приволжья» пользы рядовым потребителям во Владимирской области не приносит. На фоне выполнения программы модернизации происходит рост числа аварий, — комментирует депутат.

Для повышения надежности энергоснабжения сельских населенных пунктов в районах были установлены реклоузеры. Такие конструкции должны минимизировать неудобства потребителей. Благодаря им в случае аварии должна «выпадать» не вся цепочка, а только её поврежденное звено.

Но статистика говорит об обратном. Происшествий стало больше.

— Живем в Никулино (это пригород Владимира) 5 лет. Никогда не было столько отключений и перебоев, как за два последних года! И как назло, чаще в летнее время. Отключаются бытовые приборы, продукты портятся, воду не накачаешь. А ведь у нас областной центр! Нам говорят, что замену сетей проводят. А где эффект? — недоумевает жительница дома по улице Лесной Татьяна Клименко.

Без предупреждения

Больше всего жителей возмущает то, что их не предупреждают об отключениях. В ресурсоснабжающих компаниях уверяют, что большинство таких отключений случаются из-за плановых работ по замене оборудования, текущего ремонта. Происшествий в этой статистике совсем немного. Тем не менее никаких объявлений в селах не развешивают, не предупреждают ни муниципалитеты, ни старост, ни КТОСы.

— Люди жалуются, что на «горячие линии» не дозвониться. Энергетики советуют брать информацию на их сайте. Но люди же ежедневно заходить не будут! Да и не у всех Интернет стабильно работает, — говорит вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов.

Контакт-центр для потребителей — 8-800-220-0-220.

Отключения электроэнергии, по информации, которой владеют депутаты, происходят и из-за кадрового голода. Не хватает ремонтных бригад. Вместо трех в Петушинском и Собинском районах работают по одной. Вот и сидят люди по нескольку часов, а то и несколько дней без элементарных бытовых удобств.