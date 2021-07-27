Закрывают пешеходный мост через Рпень

Во Владимире закрывается единственный пешеходный мост через реку Рпень. На этот участок заходит спецтехника, которая будет строить новый большой мост для автомобилей и пешеходов. Он станет частью Рпенского проезда, который планируют запустить в апреле 2023 года.

Одни риски

Пешеходный мост пока открыт. Пройти на него можно со стороны медцентра «Точмаш» на Почаевской или из частного сектора на улице Погодина. Но лучше не рисковать (закрыть могут в любой момент). Альтернативный путь — в обход по Большой Нижегородской — займёт, правда, не меньше часа. Так что лучше всего пользоваться общественным транспортом.

Когда завод «Точмаш» функционировал в полную силу, мостом пользовались многие его работники. Сейчас пешеходы там редкость. В основном, старшее поколение: идут ради прогулки и просто по привычке, чтобы сократить путь.

Журналисты «Призыва» заметили там и велосипедистов. Но ездить по пешеходному мосту совсем небезопасно. Доски там неровные, местами и вовсе отсутствуют. Во время нашей съемки один велосипедист упал.

Рискуют и обычные пешеходы: многие ступеньки со стороны Погодина развалились. Мост давно пора было ремонтировать. Но теперь его закроют, а позже снесут совсем.

Не мост, а махина

Мост через реку Рпень — самый дорогостоящий и трудоемкий объект нового проезда. Его сделают из монолитных плит и сталежелезобетонных балочных конструкций. Длина составит 185 погонных метров, ширина — 15 метров.

Строительство моста обойдётся в 665 миллионов рублей.

— В настоящее время ведутся подготовительные работы для установки опор будущего моста через реку Рпень. Поскольку там задействована тяжелая строительная техника, подрядчики для обеспечения безопасности граждан планируют закрыть для доступа старый пешеходный мост, расположенный в зоне строительства, — сообщила пресс-служба администрации Владимира.

Новые чиновники от строительства своё внимание сосредоточили именно на строительстве моста. Если предыдущий вице-губернатор Роман Годунин хотел в первую очередь запустить развязку на Мира и Почаевской, то теперь директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов назвал новые приоритеты. Построить сначала мост, а всё остальное может подождать.

Темпы меняются

Рпенский проезд строится с ноября прошлого года. Сейчас это самый большой дорожный объект региона — 2,2 километра в длину. Деньги выделены по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поэтому стройку контролируют на всех уровнях власти.

Общая стоимость строительства Рпенского проезда — 2,1 миллиарда рублей.

Но темпы строительства меняются. Сначала шли бодро. Власти рапортовали, что подрядчик, госкомпания «ДСУ-3», работает с опережением. Говорили даже, что дорогу запустят уже в 2022 году. Потом всё затихло.

Подрядчик всю весну занимался перекладкой инженерных сетей. Только к середине лета наметился прогресс. Активно монтируют сваи для укрепления конструкций моста, делают подпорную стену для отделения дороги от русла реки Рпень.

Промедления связаны с долгими поставками и ростом цен на строительные материалы. Не помогают и власти, которые пока перечислили подрядчику всего 250 миллионов рублей. Хотя в бюджете на текущий год заложен почти миллиард рублей.

Движение по Рпенскому проезду будет 4-полосным, по две полосы в каждую сторону, с 13 примыканиями к другим дорогам. Предусмотрены на всем протяжении магистрали тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофорных объекта, поставят 2 остановочных пункта, по одному в каждую сторону. Там сделают и новые остановки общественного транспорта. Это будут остановочные площадки с павильонами на Почаевской и Юбилейной.