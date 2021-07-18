Закрылся офис «ЭнергосбыТ Плюс» на Чайковского

С 19 июля во Владимире для потребителей категории физлица закроют офис продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» на улице Чайковского, 38-д. Он будет принимать исключительно представителей юридических лиц. В этот офис ходили все жители «музыкального квартала», военных городков, Красноармейской, проспекта Строителей.

Этот офис обслуживал много людей. Частенько бывали очереди. Клиенты то за корректировкой показаний приборов учёта приходили, то за уточнением суммы платежей.

— Я заплатила в срок, но почему-то все равно прислали двойную сумму. Пришлось идти в офис, печатать новую квитанцию. Дозвониться до офиса невозможно. Легче сходить. Личного кабинета у меня нет. Все лето в деревне, там и связь-то неважная. Какой интернет!? — рассказывает 81-летняя жительница дома на Даргомыжского Инна Викторовна.

«ЭнергосбыТ Плюс» выписывает счета за свет, горячую воду и тепло

Теперь до ближайшего офиса придётся ехать на автобусе несколько остановок. Остались только три офиса на весь город: на Верхней Дуброве, 26-г, Мира, 61-а, Суздальский проспект, 11-д.

Окна посчитали

— Это связано с перепрофилированием офисов в областном центре на работу с отдельными категориями клиентов и повышением качества обслуживания населения в офисах с большей площадью. Количество окон для обслуживания жителей Владимира в областном центре не изменилось. Специалисты по обслуживанию населения, принимавшие посетителей в офисе на улице Чайковского, перераспределены между двумя ближайшими клиентскими центрами, — сообщила пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».

Клиентам советуют пользоваться общественным транспортом и даже указывают номера автобусных маршрутов.

Вот только пассажирские перевозки сегодня в городе переживают тяжелые времена. Дождаться нужного автобуса – настоящее испытание. Да еще жара и давка в салоне.

Всем в сеть

Ресурсоснабжающая организация сообщила, что без посещения офисов клиенты компании могут передать показания и оплатить счета, используя личный кабинет и сервис на сайте. Там можно оплатить картой без регистрации. Консультации советуют брать у электронных помощников в мессенджерах и социальных сетях.

Личный кабинет «ЭнергосбыТ Плюс» освоили свыше 60 тысяч абонентов

— Сервис «Личный кабинет» позволяет не только контролировать состояние лицевого счета, но и получать консультации специалиста, передавать показания счетчиков, оплачивать счета, а также подписываться на электронную квитанцию. Кроме этого, для удобства клиентов создан дополнительный сервис передачи данных ИПУ по QR-коду, который печатается на обороте платежной квитанции, — пояснила пресс-служба компании.