Загсы Владимирской области назвали редкие имена для новорожденных

Отделы ЗАГС Владимирской области назвали самые популярные и необычные имена, которые выбирали родители для своих детей во втором квартале этого года. Начнем с самого любопытного: в регионе на свет появились Леон, Серафим, Трувор. К редким мужским именам отнесли следующие: Адам, Анатолий, Вениамин, Гордей, Ефим, Клим, Моисей, Прохор, сообщается на сайте департамента юстиции Владимирской области.

Фантазия у родителей девочек разыгралась еще больше. Для новорожденных они выбрали такие необычные имена, как Ариэль, Жасмина, Златослава, Мальвина, Павла, Цирилла.

Не в списке популярных оказались женские имена Агния, Аксинья, Альбина, Анжелика, Виталина, Зоя, Людмила, Надежда, Нина, Тамара.

Встречаются среди новорождённых и двойные имена: Даниил Эрнест и Дива-Виктория.

Александры и Софии

Чаще всего мальчиков за три минувших месяца называли Александрами. Такое имя выбрали для 68 новорожденных. Второе место за именем Артем. Замыкает тройку лидеров имя Максим. Отметим, что эти мужские имена уже продолжительное время остаются популярными.

Среди девочек чаще встречаются Софии – 65 детей. Далее следуют имена Мария и Милана, так назвали по 47 детей. Третью строчку также разделили два имени: Анастасия и Виктория – их получили по 43 ребенка.

Александр и София в топе популярных детских имен.

Если сравнивать с прошлым годом, то тогда в числе самых востребованных мужских и женских имен значились Артем, Алиса и Виктория. Также часто встречались и имена, которые еще недавно считались редкими. Например, для девочек — Агафья, Глафира, Серафима, Аполлинария. Для мальчиков — Лука, Назарий, Никифор. Сохранилась и мода на редкие «богатырские» имена: Добромир, Светозар, Данияр.

Мальчиков больше

За второй квартал текущего года в нашем регионе родились 2458 детей. Мальчиков больше — 1254, девочек — 1204. 972 семьи зарегистрировали рождение второго ребенка, чуть меньше — 891 — первого. За 3 месяца во Владимирской области родились 24 двойни. Появление в семьях сразу двух детей зарегистрировано во Владимире, а также Вязниковском и Киржачском районах.

Во втором квартале сразу 22 несовершеннолетние жительницы Владимирской области стали матерями. Самой молодой родительнице исполнилось 14 лет, трём — 15, пятерым — 16, тринадцати — 17 лет. Из них в браке состоят только пять юных матерей. Новоиспеченных отцов, возраст которых не достиг совершеннолетия, за три месяца этого года во Владимирской области зарегистрировано двое.