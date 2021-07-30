Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области выше, чем у соседей

Суточная заболеваемость коронавирусом во Владимирской области остается высокой. И хотя темпы распространяя COVID-19 замедлились, ежедневно регистрируются более 200 новых инфицированных. У наших соседей дела обстоят лучше. В Рязанской области, например, накануне были зарегистрированы 129 новых заболевших, в Ивановской – 116, в Ярославской – 197.

Штамм Дельта

Владимирская область вошла в 38 регионов нашей страны, где суточная заболеваемость COVID-19 превышает цифру 200. Об этом на очередном брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, рассказала пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Коэффициент заболеваемости по стране — 15,28%. В нашем регионе — 15,78%.

Коронавирусом во Владимирской области болеют люди всех возрастов. Однако скачок заболеваемости в 4,9 раза за минувшую неделю зафиксирован в возрастной группе 65+. Это 21,3% от всех заболевших.

Сейчас, по данным Роспотребнадзора, во Владимирской области циркулирует дельта-штамм коронавируса. Он более заразный и отличается сокращенным инкубационным периодом. В связи с этим в надзорном ведомстве посоветовали не тянуть с вакцинацией.

Штрафы за отсутствие ПЦР-тестов

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом связан с возвращением людей из отпусков. В надзорном ведомстве напоминают, что граждане, которые не вакцинировались и не переболели коронавирусом в последние 6 месяцев, обязаны в течение 3 дней сдать ПЦР-тест. Результат необходимо занести на портал госуслуг, а до его получения находиться на самоизоляции.

Но выполняют это требование не все. Только за прошедшую неделю сотрудники Роспотребнадзора составили 31 протокол на общую сумму штрафов 195 тысяч рублей.

— В связи с широким распространением инфекции мы рекомендуем нашим землякам детально ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране перед её посещением, по возможности сокращать сроки бронирования жилья. Постарайтесь избегать аренды в массовых хостелах, частных домовладениях, пользуйтесь услугами официального гостиничного бизнеса, где риск заражения меньше, — порекомендовала Марина Колтунова.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирскую область впервые поступила партия новой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Всего 6524 дозы. Препарат предназначен для вакцинации переболевших в возрасте от 18 до 60 лет, а также для ревакцинации тех, кто привился от коронавирусной инфекции.