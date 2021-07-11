Ясли строятся в Коммунаре и 8ЮЗ Владимира

Во Владимире строят два детских сада. Один в Коммунаре (улица Центральная), другой на Юго-западе (Тихонравова). Каждый по 108 мест. Микрорайоны эти выбрали не случайно. Именно оттуда обратилось больше всего родителей, желающих устроить своих детей в возрасте до 3 лет в дошкольные учреждение.

Оба садика строятся по готовому проекту. Он уже был реализован в посёлке Боголюбово и селе Сновицы Суздальского района.

Здания — двухэтажные со своими котельными и пищеблоком. На улице веранды с детскими площадками с современными игровыми элементами.

Всё «Олрайт»

Торги на строительство яслей выиграла компания «Олрайт». Она уже имеет опыт строительства детских садов во Владимире по новым стандартам. Чтобы победить, организации пришлось снизить стоимость контракта. Каждый сделают за сумму чуть более 80 миллионов рублей.

В очереди за путевками находится 190 родителей из Владимира.

Строительство образовательных объектов началось весной этого года. Построен уже первый этаж, впереди второй и кровля. Весь объем строительных и отделочных работ планируют выполнить к концу года, чтобы ввести объекты в эксплуатацию.

Дети же смогут пойти в ясли не раньше весны 2022 года. В мэрии поясняют, что по опыту прошлых лет на утверждение устава, получение образовательной лицензии, набор персонала требуется до трёх месяцев.

Радости и огорчения

В 2019-2020 годах во Владимире построили 4 ясельные пристройки к существующим садам и 3 садика в микрорайонах Веризино, на Полянке и на Тихонравова. Все они уже работают. Строительные работы проводились качественно и в срок, но вызывали разные реакции у жителей и посетителей садов.

К примеру, на Юго-западе при возведении пристройки пришлось вырубить сквер. Жители окрестных домов были очень недовольны. Спустя год радости не добавилось, потому что родители детсадовцев паркуют машины в их дворах и создают помехи собственникам квартир.

На Полянке и в Веризино вообще образовалась странная ситуация. Малыши до трех лет живут в Веризино около большого садика, а их отправляют на Полянку, за несколько километров и с одним автобусным маршрутом. «Призыв» направлял запросы в администрацию Владимира с просьбой разъяснить ситуацию, сами родители писали обращения. Никакого ответа не получили.