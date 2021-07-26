Wink в космосе: SenSat предлагает безлимитный спутниковый интернет для просмотра видеосервиса

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») проводит беспрецедентную для рынка спутниковой связи России акцию «Безлимит на Wink». Услуга оказывается на базе спутника связи «Ямал-601», оператором которого является АО «Газпром космические системы». Пользователи спутникового доступа в интернет SenSat получают бесплатный и безлимитный трафик для просмотра видеосервиса Wink компании «Ростелеком»[1]. Дополнительно для всех новых пользователей Wink в течение 30 дней будут бесплатно доступны 300 телеканалов и 40 000 фильмов и сериалов в подписке «Трансформер»[2].

«Наша новая акция — это уникальное для рынка предложение, пожалуй, первый совместный проект операторов спутникового ресурса и спутниковой связи, а также продолжение системной работы по выводу на рынок новых умных сервисов и опций. Мы стремимся максимально гибко реагировать на различные сценарии потребления трафика нашими клиентами. Дополнительная тарифная опция “Безлимит на Wink” специально разработана для того, чтобы наши абоненты даже на самых труднодоступных и удаленных территориях могли смотреть различные телеканалы, отличное кино и сериалы. Каждый абонент найдет в Wink контент по своим интересам и предпочтениям», — подчеркнул генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

«Высокие потребительские характеристики спутника “Ямал-601” и мультисервисной платформы для оказания услуг, а также наша привлекательная ценовая политика позволяют операторам связи предлагать конечным пользователям разнообразные тарифы и опции. РТКОММ — оператор, который хорошо понимает запросы массового рынка и максимально эффективно использует возможности, предоставленные нашей компанией», — отметил генеральный директор АО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов.

РТКОММ предлагает эффективные решения для коммуникационных задач клиентов, постоянно предлагая новые возможности спутникового доступа в интернет на выгодных условиях. Абоненты SenSat могут воспользоваться ими в любой момент на всей территории России.

Полные условия маркетинговой программы «Безлимит на Wink» доступны на сайте sensat.ru. Подключить новую тарифную опцию можно в личном кабинете абонента.