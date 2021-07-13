Взять по максимуму в городе и реализоваться в деревне

Александр Малышенко — неклассический фермер. Классический фермер берёт одно-два, ну максимум три направления: если животноводство, то, понятное дело, ещё растениеводство для прокорма животных и, может быть, немного птиц заведёт. Или если уж всерьёз займётся птицеводством, то не до коров ему и не до овец – и так забот хватает. А Малышенко действует по-другому. Основал дендрологическую станцию. Разбил ягодную плантацию. Ферму по разведению перепелов построил. Пруд выкопал — рыбу запустил. А ещё общественник ярый — руководитель регионального отделения «Российского союза сельской молодёжи». Как про такого не снять сюжет? Сняли! Смотрите программу «Наши люди» с Александром Малышенко.

Из столицы в Судогодский район

А вот что было за кадром. Ехали-то мы в деревню. В Судогодский район. В живописные места за Ильино, что лежит по дороге из Владимира в Гусь-Хрустальный. Оделись соответственно: майки-разманайки, кроссовки…

Хозяин, фермер Малышенко, встретил нас так: белая рубашка, наглаженные брюки, начищенные ботинки. Кто из нас деревенский — это ещё надо было посмотреть.

Посмотрели. Он. Хотя типично сельским его назвать сложно. Пусть и по статусу Малышенко — аграрий.

Но! Родился в Подмосковье. Работал в Москве. Образование техническое. Правда, корни — сельские. Когда-то его предков даже раскулачили. У них (а жили на юге), кроме обычного скота, оказался верблюд. Всё изъяли!

Корни ли сказались, тяга ли Александра и его жены к природе, неуёмность ли характера, но почти 20 лет назад семья Малышенко приехала во Владимирскую область. И здесь выросла до многодетной (четверо детей!). Здесь же занялась научной работой и фермерством.

В плане дендрологии акклиматизировали редкие и исчезающие растения. Работали с профильными учреждениями России, Казахстана, Украины и Белоруссии. Помогали в озеленении населённых пунктов Владимирской области. В плане фермерства увлеклись перепелами.

— Началось всё с любопытства. Друзья завели перепелов, и мы загорелись разводить этих птиц, — рассказывал как-то Александр Малышенко в одном из интервью. — Чем больше мы изучали сельскохозяйственное птицеводство, тем больше нам нравились перепела. В результате 40 птиц превратились в 240 перепелов маточного стада, а вскоре поголовье выросло до 2500. Мы работали по 14 часов без выходных и отпусков, старшие дети помогали в уходе.

В этом году в Судогодском районе появилась новая ферма «Владимирский перепел». Это основа будущего большого птицеводческого хозяйства. Перспективного семейного дела.

При этом сам глава семьи исповедует такой принцип: дети должны обучаться в городе. Там больше возможностей для роста. А уж работать… Работать, конечно, нужно согласно душевным позывам. Лично у Александра душа лежит к сельскому хозяйству. Там он и реализуется.