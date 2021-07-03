Выставка о советском детстве открылась в Палатах Владимира

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка «Про наше советское детство» (0+). На ней представлены игрушки, книги, письма, журналы, плакаты, рисунки и фотографии 1930-1980-х годов.

Назад в детство

Все эти экспонаты по замыслу организаторов помогут взрослым вспомнить замечательные дни своего детства. А юные посетители выставки узнают, как жили без Интернета и телефона их родители, бабушки и дедушки, во что они играли. Всё пространство поделено на тематические зоны, в которых представлены вещи определённой эпохи.

Гости выставки также смогут полистать фотоальбом с воспроизведениями фондовых фотографий детской тематики, поиграть в популярные настольные игры за круглым столом, почитать книги.

Посетить выставку смогут и люди с нарушениями зрения. Этикетаж к витринам выполнен специальным крупным шрифтом, удобным для чтения.

— В целом атмосфера выставки настраивает на хороший ностальгический лад по тому времени, когда все деревья были большими, — уточняет пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

На выставке представлено около 80 предметов из 8 музейных коллекций.

Связь поколений

Экспонаты для выставки подбирали сотрудники Центра музейной педагогики. Все они близки и понятны каждому. С некоторыми предметами связаны интересные личные истории сотрудников музея. Например, письма Лены Черняевой брату Володе в пионерский лагерь от 11 июля и 4 августа 1943 года. Лена Павловна Чеботнягина (Черняева) – жительница Владимира. Несколько лет она работала в музее-заповеднике помощником директора по кадрам. Ее брат Владимир – также житель Владимира. Всю жизнь играл на гармони и баяне. Работал в музее звукорежиссёром.

Выставка будет работать в МЦ «Палаты» по 3 октября.

Посетить выставку можно будет с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной. Санитарные дни: 29.07; 19.08; 30.09.

Еще одна выставка, посвященная советской эпохе, открыта для посетителей в Суздальском кремле. Она называется «Два колеса» (6+). На ней представлены дорожные и спортивные мотоциклы производства Ковровского завода имени В.А. Дегтярёва, а также спортивный инвентарь и фотоматериалы. Среди экспонатов можно увидеть и легендарный СКУ-5. Техника предназначалась для участия в соревнованиях по зимнему мотокроссу.

А пока поностальгировать о прошлом можно уже сейчас. Фотографы советской эпохи бережно сохранили для нас облик Владимира советского периода. Тест «Призыва» предлагает внимательно рассмотреть их работы и попробовать угадать, где они были сделаны.