Выдающихся спортсменов и тренеров одарят землёй

Во Владимирской области вводится новый вид поддержки для спортсменов и тренеров — бесплатное предоставление земельных участков. Проблема удержания и закрепления талантливых ребят стала предельно актуальной. Отток кадров в спортивной отрасли велик. Поэтому на последнем заседании Законодательного Собрания области депутаты приняли такое решение.

Сейчас в списке получателей бесплатных участков — 40 выдающихся спортсменов и тренеров.

— Проект закона родился не на пустом месте. Это работа планомерная: были организованы слушания по поддержке прославленных спортсменов, проведена работа с департаментом по физической культуре и спорту, нашими ведущими спортсменами и тренерами, — сказала председатель комитета по образованию Законодательного Собрания Елена Лаврищева.

Кому дадут

Список получателей сначала был большим. Туда включили и перспективных спортсменов с намерением именно удержать их в регионе. Потом перечень скорректировали. Землю дадут только за состоявшиеся заслуги.

В итоге в списке такие категории: чемпион Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта России международного класса», входившим в состав сборных команд СССР либо входившим или входящим в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта, их тренерам, имеющим звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России».

Есть два условия для получения участков. Первое — использовать землю только под индивидуальное жилищное строительство. Второе — получатели должны проживать в регионе не менее 3 лет.

— Любой человек мечтает о своей земле. Построить дом, посадить дерево, воспитать детей. Я считаю, что какие-то существенные меры поддержки наших спортсменов на региональном уровне обязательно должны быть. Во-первых, те, кто завоевывал олимпийские медали и призовые места на крупных международных соревнованиях, заслужили поощрение. А во-вторых, нам надо позаботиться о том, чтобы наших перспективных ребят не переманивали и не перекупали другие регионы, — отметил директор Владимирской школы спортивной гимнастики олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева Виталий Иванчук.

А как же другие?

В ходе заседания Заксобрания возникло много споров вокруг самой льготы. Депутат Сергей Бирюков заявил, что несправедливо, когда среди многодетных предоставляют земли только тем, кто нуждается, а в случае со спортсменами такого условия нет. Более того, в прошлом году муниципалитеты не смогли найти свободные участки для многодетных семей с детьми-инвалидами. Такую льготу ввели год назад. Нуждаемость как условие исключили. Но в итоге новым видом поддержки никто не смог воспользоваться.

Было предложение поддержать таким же образом и медиков.

Обсудили вопрос по наличию инфраструктуры на землях для спортсменов. Ведь к участкам многодетных ведут газ, воду, канализацию, а также дороги. Пусть приходится всего этого ждать, но бюджетные деньги выделяются. В случае же со спортсменами таких трат не запланировано. Расходы по обеспечению участков инфраструктурой лягут на плечи самих спортсменов.

Мифы о богатстве

Некоторые депутаты Заксобрания высказали такую мысль: зачем помогать спортсменам, ведь у тех высокие заработки? Это не самая нуждающаяся категория граждан.

— Бытует мнение, что спортсмены получают огромные гонорары. И в основном это мнение сформировано за счет футбола. В спортивной гимнастике таких гонораров нет, но это тоже тяжелый вид спорта, которым необходимо заниматься с детства, уделять много времени и сил. Законопроект считаю правильным. Это придаст мотивацию молодым спортсменам стараться. Если законопроект рассмотрят, то это будет очень хороший толчок для нашего спорта, — подчеркнул серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, гимнаст Николай Куксенков.

Большинством голосов решение принято. Межевать земли будут муниципальные образования. Они же станут и выделять участки.

В Заксобрании заверили, что для спортсменов будет отдельная очередь, и она никак не воспрепятствует очередности распределения участков многодетным семьям.