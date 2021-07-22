Всемогущий Давид, когтистые грифоны, Мировой Волк: что зашифровано в резьбе Дмитриевского собора?

Дмитриевский собор – величественное сооружение, на котором сохранилось уникальное каменное кружево, дошедшее до нас, людей XXI века, из века XII. На этих древних стенах — самое крупное в России собрание каменной пластики домонгольского периода, своеобразное историческое послание наших предков, по которому мы можем понять их чаяния, мировоззрение, страхи, ожидания и даже политический посыл, который хотела вложить власть в головы своих подданных.

Грифоны, львы, химеры, безжалостно терзающие своих жертв, витиеватые растения, опутывающие древнее сооружение по периметру, великий царь и псалмопевец Давид, премудрый князь Всеволод с ребенком на коленях, святые страстотерпцы Борис и Глеб.

И тут же скандинавский ас (бог), усмиряющий свирепого Мирового Волка, Самсон, разрывающий пасть огромному льву, языческий богатырь Редедя, поверженный бесстрашным Мстиславом в честной схватке.

Как языческие и христианские сюжеты уживаются вместе на стенах древнего храма и что все это значит? Почему собор, построенный князем Всеволодом Большое Гнездо, называется Дмитриевским? И какая связь между старославянской буквой Живете, мифологическими растениями и Иисусом Христом? Расшифровываем сюжеты уникальных белокаменных скульптур Дмитриевского собора вместе с народным гидом Алексеем Валентиновичем. Смотрите видео.

В программе:

1:11 – о реконструкции Успенского и строительстве Дмитриевского собора князем Всеволодом;

2:35 – откуда взяты мотивы резьбы Дмитриевского собора;

4:08 – царь Давид, псалмопевец и правитель, почти Бог;

5:31 – Магдалина Сергеевна Гладкая – исследователь сюжетов Дмитриевского собора;

6:13 — царь Давид, колено Иудово и львы;

7:21 – о львах хороших и порочных, зачем последним разрывают пасти;

8:17 – кто сидит на коленях князя Всеволода Юрьевича и что за люди бегут к его трону;

10.10 – святые Борис и Глеб на аркатурно-колончатом поясе;

11:02 – Радзивиловская летопись с миниатюрами, как ее изображения пересекаются с сюжетами собора;

11:27 – почему борцы – это не борцы;

13:01 — кто и зачем связал Мировому Волку лапы и засунул в пасть меч;

14:15 – кого когтит грифон;

14:54 – почему растения на соборе изображены в форме старославянской буквы Живете и при чем тут лилии;

16:58 – кто и зачем вырезает кресты на храмах.

Кто и зачем построил Дмитриевский собор?

Дмитриевский собор был заложен во Владимире весной 1191 года. Строила его, вероятно, та же западноевропейская артель, которая по приглашению князя Всеволода Большое Гнездо восстанавливала Успенский собор после опустошительного пожара 1185 года (после этой реконструкции главный храм города обрел галерею и пятиглавие).

Князь Всеволод задумал строительство своей резиденции неподалеку от Успенского собора, центром которой должен был стать новый храм – Дмитриевский собор. Название было выбрано в честь небесного покровителя Всеволода Юрьевича (который в крещении был Дмитрием) – святого Дмитрия Солунского. То есть перед нами храм в честь самого князя Всеволода. И это является ключевым фактом в понимании сюжетов его белокаменной резьбы.

По мнению нашего гида Алексея Валентиновича, у Всеволода Большое Гнездо было несколько причин строительства еще одного белокаменного (весьма недешевого) храма в центре Владимира.

— Важная причина – это сам XII век, время кровопролитных крестовых походов, бурления политической и духовной жизни, шла борьба за Гроб Господень, ждали второго пришествия Христа, — отмечает Алексей Валентинович. — И местный правитель тоже готовил свои земли для этого важнейшего события. Таким образом, новый собор должен был стать своеобразной проповедью, пропагандой христианства среди подданных князя Всеволода. Кроме того, князь построил храм не только для себя, но и для всех людей, сделал им благо. То есть строительство собора – это еще пример своеобразного политического пиара, фактически Всеволод Юрьевич своим деянием утвердил свою власть для современников и увековечил свое имя для потомков.

Откуда сюжеты белокаменной резьбы

Сотни резных камней, сюжеты на десятках из которых имеют вполне определённый смысл, их можно понять. Откуда же эти образы? Из разных источников. И, в первую очередь, из Псалтыри, книги, входящей в состав Ветхого Завета, одним из авторов которой является иудейский царь Давид. Но к нему мы вернемся чуть позже.

Кроме Псалтыри, основой для сюжетов послужили русские летописи, другие священные книги, саги, мифы, причем не только отечественные, но и европейские. Таким образом, перед нами застывший в камне образный язык, который в XII веке был понятен как русскому, так и жителю многих стран Европы.

Псалмопевец, поэт и царь

Автором большинства гимнов Псалтыри был иудейский царь Давид, поэт, пророк, правитель, псалмопевец, основатель крепости на горе Сион (будущий Иерусалим).

Образ Давида — ключевая фигура в сюжетах Дмитриевского собора. Его изображение мы встречаем здесь трижды: Давид восседает на троне в центре западного, южного и северного фасадов. Его поднятая рука благословляет подданных. В другой руке – древняя арфа или свиток, свидетельствующие о том, что этот человек слагает гимны Богу. То есть власть Давида божественная, священная. А если учесть, что сам Христос происходит из рода Давида, то сам Давид — это символ сакрализации власти, безоговорочного утверждения ее на земле. Именно это и хотел сказать князь Всеволод своим поданным, размещая изображение древнего царя на своем храме. Власть князя – божественная, неоспоримая, сакральная.

Львы. Царственные и демонические

Если присмотреться, то вокруг Давида (и не только) мы видим многочисленные изображения львов и львиных масок. Как известно, иудейский царь происходил из колена Иудова, а символ этого колена – лев. Таким образом, это животное является символом и самого Давида, и впоследствии Иисуса Христа. То есть лев обозначает царственную власть, и княжескую в том числе. Примечательно, что в конце XVIII столетия символом Владимирской губернии тоже становится лев с крестом и в короне. И этот лев очень похож на тех, что изображены на Дмитриевском соборе.

Однако образ льва – полисемантичен и несет в себе еще звериное начало, которое в христианском контексте трактуется как порок, низменные инстинкты человека, его стремление к греху. В этом ключе изображение на соборе Самсона, разрывающего пасть льву, понимается как победа человека над собственным животным началом, над грешной своей сутью, стремление души в Царствие Небесное.

Кого Всеволод посадил на колени и почему

Тема утверждения княжеской власти в белокаменной резьбе храма – центральная. Мы помним, что Давид передал бразды правления своему сыну Соломону. У наших князей в XII веке такой возможности не было, так как действовало лествичное право, по которому престол переходил от старшего брата младшему, а не к сыну. И в этой традиции – корень кровопролитных междоусобных войн, которые в то время раздирали страну.

На одном из фасадов мы видим самого князя Всеволода Юрьевича (причем он находится на одной линии с царем Давидом), на коленях которого сидит ребенок, наследник. По версии гида Алексея Валентиновича, это изображение следует понимать как мечту правителей Древней Руси о передачи всего своего наследия сыну. Есть мнение, что на коленях князя сидит его старший сын Константин, который, кстати, родился в 1186 году и мог стать прототипом данного изображения на соборе, построенном в 1191-м.

Интересно, что с обеих сторон от Всеволода застыли в стремительном движении к трону четыре человека (по два с каждой стороны). Некоторые считают, что это другие дети князя, но, по мнению Алексея Валентиновича, это подданные, которые признают княжескую власть над собой, поэтому находятся в преклоненной позе. Если рассмотреть это изображение в европейском контексте, то можно вспомнить изображение римского императора Оттона, вокруг трона которого тоже стоят люди. И это земли, которыми повелевает император. Согласитесь, очень похожая композиция.

Борцы – это не борцы?

Важным источником для сюжетов Дмитриевского собора стали русские летописи. То есть мы можем воочию сравнить их изображения с тем, что высечено на соборе. В этом смысле интересен один из знаменитых белокаменных сюжетов, который принято называть «Борцы».

Однако к спортивным состязаниям эта схватка вряд ли имеет какое-то отношение, скорее всего, динамичный сюжет о другом. Вот какую миниатюру мы находим в иллюстрированной Радзивиловской летописи:

Согласитесь, очень похоже? Здесь изображена борьба князя Мстислава Владимировича, сына Владимира Крестителя, с богатырем Редедем. Мстислав Храбрый напал на косагов (ныне черкесы, адыги). Чтобы поберечь дружины, спор разрешили с помощью поединка между «главнокомандующими». Бой проходил непросто, в итоге князю удалось одолеть могучего богатыря, хотя в определенный момент последний стал побеждать. Вот так об этом событии повествует «Повесть временных лет»:

И сказал Редедя Мстиславу: «Не оружием будем биться, но борьбою». И схватились бороться крепко, и в долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мстислав: «О пречистая Богородица, помоги мне! Если же одолею его, воздвигну церковь во имя твое». И, сказав так, бросил его на землю. И выхватил нож, и зарезал Редедю.

После победы князь Мстислав выполнил свое обещание, данное в критическую минуту, и построил церковь в честь Богородицы в Тмутаракани (ныне территория станицы Тамань). До наших дней храм не дошел, однако его фундамент находили археологи в 1955 году.

Почему же это изображение поместили на стенах собора во Владимире? Вероятно, это история об утверждении христианства как великой силы и единственного верного пути. Мстислав был с Богом и победил, а Редедя был язычником и потерпел страшное поражение, причем ему не помогли ни физическая сила, ни боевой дух непобедимого воина. Вот такая логика и картина мира людей XII столетия.

Мировой Волк, которого все боялись

Еще один сюжет, который, на первый взгляд, кажется языческим, но на самом деле тоже имеет глубокий христианский подтекст и просветительские цели. История эта не из отечественной мифологии, что свидетельствует о мультикультурности белокаменной резьбы Дмитриевского собора.

В германо-скандинавских сказаниях можно встретить предания об Фенрире (Ужасном Волке). Изначально боги (асы) сочли его недостаточно опасным и позволили ему жить рядом с собой, но со временем стало ясно, что Фенрир представляет реальную угрозу. Зверя попытались сковать цепью, но он рвал даже самые крепкие. Тогда с помощью колдовства удалось изготовить нити, которыми удалось опутать лапы грозного животного, предварительно вложив в его пасть меч. Это сделал бог воинской храбрости Тюр, который в ходе укрощения волка потерял руку (ее зверь откусил). А Мирового Волка обрекли оставаться связанным до конца дней человечества. Вот так об этом написано в скандинавских мифах:

«Рукоять (меча) упёрлась под язык, а острие — в нёбо. И так распирает меч ему челюсть. Дико он воет, и бежит слюна из его пасти рекою, что зовётся Вон. И так он будет лежать, пока не придёт конец света…»

Сюжет о победе над Мировым Волком мы находим и на стенах Дмитриевского собора. Эта миниатюра о безопасности, о победе человека над силами природы, в конечном итоге о победе добра над злом, которое до конца уничтожить невозможно, поэтому волка связали и удерживают, а не убивают, поддерживая мир в таком своеобразном балансе.

Кстати, страх перед волками в XII столетии был близок и жителям Владимира, нашим предкам. Волков в окрестностях водилось в изобилии, и они часто нападали на человека. Так что этот элемент резьбы носит не только ментальный характер, но в какой-то степени бытовой, отражая реальную жизнь того времени.

Кого «когтит» грифон

Животных в резьбе много, в том числе и мифологических. В этом смысле очень интересна картинка, где огромный грифон тащит в своей когтях кого-то похожего на лань. Это весьма распространённое для XII столетия изображение (его можно найти и на внешних стенах храма Покрова на Нерли), и оно тоже в искусствоведческой литературе связано с христианством. Называется сюжет «Грифон, покровительствующий лани».

Однако есть мнение, что на само деле грифон не причиняет лани никакого ущерба, а несет ее в рай. То есть лань – это символическое изображение агнеца божьего, души праведника, которая с помощью летающего мифологического существа (ангела) возносится к небесам. На стенах собора, кстати, много насилия, что, вероятно, отражает миропонимание средневекового человека: суровые были времена.

Прорастающая Живете

Если присмотреться, то можно заметить, что храм просто опутан «каменной» растительностью. Многие растения изображены в форме старославянской буквы Живете.

Этот момент, по мнению нашего эксперта Алексея Валентиновича, также связан с христианским преставлением о человеке как о пшенице, о колосе хлеба, которого Бог собирает в свои амбары. Некоторые растения с плодами, то есть человек должен быть не просто носителем христианской веры, но и творить добрые дела.

Но есть также мнение, что растительные узоры напоминают средневековые розетки — лилии, которые несут в себе смысл чистоты, невинности, непорочности, божественного начала.

Народные кресты на храме

Но не только средневековые мастера оставили плоды своего искусства на стенах древнего Дмитриевского собора. В нижней его части (практически на всех стенах) можно увидеть вырезанные небольшие крестики. Подобные мы встречали на многих наших храмах: и на Покрова на Нерли, и на Георгиевском соборе, и на церкви Бориса и Глеба в Кидекше. Есть мнение, что это народная традиция: с помощью креста отдать дань душе умершего человека и таким образом помочь ей вознестись к Богу. Но к церковным традициям этот «обряд» не имеет никакого отношения.

Сегодня мы попытались разгадать лишь некоторые сюжеты белокаменной резьбы Дмитриевского собора и в очередной раз убедились в том, что в XII столетии Владимиру была подарена настоящая историческая жемчужина, доступная и по сей день каждому из нас. Было бы желание, чтобы прийти сюда, рассмотреть и попытаться разгадать.