Впервые в мире военные сделали двойной наплавной мост на Оке

Уникальную операцию провели военные на Оке в районе Мурома. Они переправили через реку 100-тонный стратегический ракетный комплекс «Ярс». А сам паром-гигант, на котором доставляли комплекс с берега на берег, весил 360 тонн. В маневрах участвовали более полутора тысяч военнослужащих и около 600 единиц техники.

Двойной паром

Уникальность спецучений в том, что впервые в мировой практике понтонеры оборудовали наплавной мост двойной ширины. Его собрали из целых центральных звеньев и боковых полузвеньев. Это практически двухполосная дорога. То есть пропускная способность парома увеличилась вдвое.

— Это обеспечило возможность движения военной и специальной техники одновременно в попутных направлениях и эксплуатацию моста при волнении до 3 баллов, — сообщила группа Министерства обороны РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Переправа способна выдержать вес до 120 тонн.

Сложнейшие операции на реке выполняли не только профессионалы-контрактники, но и нынешние призывники.

— Личный состав здесь в основном призыва текущего года. Призвался кто-то месяц назад, кто-то еще меньше. Личного состава, кто призвался полгода назад, здесь менее 30%, — заявил командир понтонно-мостовой бригады Марат Умарканов в интервью телеканалу «Звезда».

Впереди у военных инженеров — стратегические командно-штабные учения России и Белоруссии «Запад-2021». Они пройдут в начале сентября.

Росгвардия тоже учится

Учения на Оке – не единственные, что проходят сейчас во Владимирской области. Две недели назад Росгвардия предупредила жителей региона о том, что на дорогах возможно передвижение воинских колонн.

— Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, — говорится в сообщении управления Росгвардии по Владимирской области.

Учения Росгвардии «Заслон-2021» продлятся до 30 июля.

Передвижение воинских колонн, кроме региона-33, пройдёт на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

В учении принимают участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии. Всё это — подготовка к стратегическому учению «Запад-2021».