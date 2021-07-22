Военного пенсионера осудили за контрабанду прицелов к гранатомётам

Военного пенсионера из Владимира осудили за контрабанду. Он организовал сбыт на Украину частей российского вооружения. В том числе гранатометных оптических комбинированных прицелов ПГОК-9, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. Судили пенсионера в Белгороде. Приговор — 1 год и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Суд в Белгороде

Задержали военного пенсионера почти два года назад. Этому предшествовала оперативная работа УФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами по Западному военному округу, Ростовской и Белгородской областей.

Всего фигурант пытался сбыть товара на сумму более 500 000 рублей.

Дело рассматривал Свердловский районный суд Белгорода. Нашего земляка признали виновным в контрабанде. Приговор суда уже вступил в законную силу.

ПГОК-9 (прицел гранатометный оптический комбинированный) предназначен для обеспечения стрельбы прямой наводкой кумулятивной и осколочной гранатами, а также для стрельбы раздельной наводкой осколочной гранатой. Кроме того, прицел служит для наблюдения за полем боя, измерения углов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, определения дальности до цели и корректирования огня.

«Тигр» и другие

Дело военного пенсионера — не первое связанное с оборотом оружия в этом месяце. Буквально 10 дней назад от силовиков поступила информация о завершившемся суде над жителем Кольчугинского района.

У фигуранта изъяли огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы.

На квартире по месту проживания подозреваемого сотрудники ФСБ нашли нарезной карабин «Тигр», двуствольное гладкоствольное ружье, одноствольное гладкоствольное ружье, а также более 50 патронов различного калибра.

Установлено, что указанные средства поражения обвиняемый приобретал в целях самообороны, однако разрешений на хранение и ношение указанных видов оружия не имел. Дело возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Рассматривал материалы Кольчугинский городской суд. Мужчину признали виновным. Наказание — ограничение свободы на срок 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.

Эхо войны

А самый крупный арсенал, дело по которому рассматривала в нынешнем году Фемида, состоял из старого оружия. Его обнаружили у жителя Владимира.

В квартире по месту проживания были изъяты винтовки Мосина и «Маузер К98», пистолет-пулемет ППШ, пистолет-пулемет MP-40, пистолет Коровина, пистолет «Вальтер P38», пистолет Люгера, револьвер «Webly&Scott», а также 7 патронов калибра 7,62 х 25 мм.

Установлено, что эти средства поражения фигурант заказывал через Интернет. Мужчине дали условный срок.