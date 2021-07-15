Водители и кондукторы «АДМ» остались без зарплаты

Водители и кондукторы, работавшие во владимирской транспортной компании «АДМ», не могут получить расчёт. Долги по зарплате накопились за апрель-июнь текущего года. Все работники уже подали заявления об увольнении. Одним выдали трудовые книжки, другие ещё ждут. Но у всех — претензии к работодателю. У отдела кадра и на проходной предприятия на Гастелло, 11, где базируется «АДМ», многолюдно. Сотрудники возмущены и расстроены.

В «АДМ» работало свыше 100 водителей и кондукторов.

— Руководство предприятия нас избегает. Во всем винят администрацию города. Говорят, что те не расплатились с ними за провоз пассажиров по социальным проездным, поэтому и денег нет. А нам как быть? Надо же жилье оплачивать, продукты покупать!

Прокуратура проверяет

Сотрудники компании «АДМ» составили коллективное обращение в прокуратуру. Они требуют положенных по закону выплат. Все сотрудники были оформлены на работу официально, по трудовым книжкам и договорам.

— Мы отреагировали на публикации в СМИ и на обращение сотрудников. Идёт проверка. Пока о результатах говорить рано, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Во время съемок репортажа 14 июля о ситуации на «АДМ» нам сообщили, что на предприятии полным ходом идет проверка представителей прокуратуры.

В то же время на территории предприятия работали сотрудники правоохранительных и следственных органов. Они расследовали обстоятельства пожара, случившегося вчера ранним утром. По неизвестным пока причинам сгорели 5 автобусов «Волгабас».

Документы не дают

Сотрудники компании также жалуются на то, что им не предоставили необходимых документов. Не дали ни справок, ни подтверждений о выходе на смену. Отпускные не оплатили. Всем отвечают, что бухгалтерия и отдел делопроизводства опечатаны, все документы изъяты.

— Мы же все эти месяцы работали, приносили прибыль. Старались больше брать наличкой, чтобы самим же потом получить расчет (нам сказали, по бумажным билетам работать). Водители старались изо всех сил, мы тоже. И что по факту имеем? — возмущаются кондукторы.

Руководство компании, по словам сотрудников, уверяет, что счета «АДМ» арестованы приставами.

При всем том сотрудники не спешат обращаться в СМИ, к общественникам, депутатам или в трудовую инспекцию и в суд. Они надеются до последнего. «Призыв» в своё время подробно рассказывал о похожей ситуации на предприятии «БигАвтоТранс». Только благодаря активной позиции водителей и кондукторов тогда были получены и зарплаты, и положенные компенсации.

«АДМ» ушёл

Между тем компания «АДМ» покидает владимирский рынок пассажирских перевозок. Уже 14 июля на линию вышла всего пара автобусов на маршруты № 26 и 28. Остальные «Волгабасы» остались в депо на Гастелло, 11.

Никто: ни перевозчик, ни горадминистрация, которая контролирует работу общественного транспорта, — не сообщил об этом пассажирам. Сайт «АДМ» удалён, его больше нет в браузерах. На сайте мэрии только информация об озеленении города, вакцинации и масочном режиме.

Жители города могут добыть оперативную информацию о ситуации с перевозками только в соцсетях. Но что там правда, а что фейк, никто не ответит. Проверить можно только на своём опыте. Люди стоят, ждут, едут с пересадками или всё-таки добираются до нужного места благополучно – кому как повезёт.

Каких-то полгода назад автобусы «АДМ» возили от дома до работы и учебы большую часть города. Теперь от крупнейшего перевозчика не осталось и следа. Но пассажиры-то никуда не делись! Им остаётся одно — ждать, когда администрация чётко наладит работу общественного транспорта. Когда это произойдёт — большой вопрос. Хорошо, если до сентября, когда закончатся сезон отпусков и школьные каникулы.