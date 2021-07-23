Водители большегрузов погибли в лобовом столкновении в Вязниковском районе

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Вязниковском районе. Около 18.00 на 308-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» столкнулись два большегруза. По предварительной информации, водитель одного из транспортных средств, следуя в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с другим большегрузом. В результате ДТП водители автомобилей погибли, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Подробностей случившегося пока нет, информация уточняется. Известно, что после аварии движение на данном участке пути было затруднено. На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники полиции и экстренных служб.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что в начале этой недели в Вязниковском районе произошло еще одно смертельное ДТП с большегрузами. На 280-м километре федеральной дороги М-7 столкнулись два «МАЗа» и «Вольво».

По предварительной информации, водитель автомобиля «МАЗ» с полуприцепом, двигаясь по правой полосе в направлении Нижнего Новгорода, допустил наезд на большегруз «Вольво» под управлением 56-летнего водителя. Он остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. От удара «МАЗ» загорелся. За рулем находился 40-летний водитель, мужчина скончался.

ДТП с несовершеннолетними

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщила еще об одном ДТП, случившемся накануне днем в Муромском районе. На автодороге Афанасово — Петроково — Лесниково пострадали несовершеннолетние.

По предварительной информации, 16-летняя водитель мопеда при выезде с грунтовой дороги не предоставила преимущественно автомобилю «КамАЗ». За рулем находился водитель 1990 года рождения, он двигался по главной дороге.

После столкновения «КамАЗ» съехал в кювет.

В результате ДТП водитель мопеда и его 10-летняя пассажирка с травмами доставлены в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не допускать управления транспортными средствами подростками. Отсутствие водительского удостоверения соответствующей категории и навыков управления зачастую приводят к трагическим последствиям. Также сотрудники полиции просят исключить свободный доступ детей к ключам от транспортных средств.