Водитель фуры погиб в ДТП в Вязниковском районе

Смертельное ДТП произошло сегодня в пять часов утра в Вязниковском районе. На 280-м километре федеральной дороги М-7 столкнулись два транспортных средства.

По предварительной информации, водитель автомобиля «МАЗ» с полуприцепом, двигаясь по правой полосе в направлении Нижнего Новгорода, допустил наезд на большегруз «Вольво» под управлением 56-летнего водителя. Он остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. От удара «МАЗ» загорелся.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, «скорая помощь», ГИБДД.

В результате ДТП скончался 40-летний водитель автомобиля «МАЗ», сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

— Сотрудниками МЧС проводилось тушение автомобиля, загоревшегося в результате ДТП. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 15 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и 3 единицы техники, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

ДТП с пострадавшими

Еще одно ДТП на трассе М-7 произошло накануне, 18 июля, утром на выезде из Владимира в сторону Суздаля. Столкнулись два легковых автомобиля: «ВАЗ» и «Hyundai». Пострадали два человека. Одного из них из покореженного автомобиля деблокировали сотрудники МЧС.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 18 человек и 7 единиц техники. Спасатели предупреждают, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям! В случае необходимости обращайтесь на телефон спасения «01» или «101».