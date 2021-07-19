Во Владимире горел ресторан «Шеш-Беш»

Во Владимире произошел пожар в ресторане «Шеш-Беш», расположенный на улице Большой Московской. Случилось это накануне вечером. Сообщение о возгорании в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило в 18.52. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

— По прибытии наблюдалось сильное задымление на чердаке. С целью разведки были сформированы звенья газодымозащитной службы, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Из здания ресторана спасатели эвакуировали 26 человек: 18 сотрудников заведения и 8 гостей. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Его площадь составила 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

О причинах пожара не сообщается. Сейчас этим занимаются дознаватели МЧС России, а собственники ресторана подсчитывают ущерб.

Напомним, что виновником пожара в караоке-баре «Сири», который произошел осенью 2019 года в центре Владимира, был назван наемный рабочий. Причиной пожара послужили неосторожные действия с горелкой во время ремонта кровли. Трем собственникам здания был нанесен материальный ущерб в 2 миллиона рублей. В результате возгорания частично сгорела обрешетка кровли и имущество на площади 50 квадратных метров.

22 пожара за сутки

За минувшие сутки на территории Владимирской области зарегистрировано 22 техногенных пожара. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В Муроме загорелся магазин на улице Московской. Сгорела внутренняя отделка и имущество магазина. Пожар оперативно потушили, его площадь составила 10 квадратных метров.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).

Ранее «Призыв» рассказывал о пожаре в поселке Добрятино Гусь-Хрустального района. Погибли ребенок и мужчина: 10-летняя девочка и ее 43-летний отец. Выжила 41-летняя женщина, с ожогами первой и второй степени она госпитализирована. Возгорание произошло 16 июля ночью.