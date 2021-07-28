Внедорожники устроят гонки в поселке Мстера

30 и 31 июля в поселке Мстера Гусь-Хрустального района будет проходить ежегодный внедорожный фестиваль «Мстерские тропы». В этом году, кроме мото- и квадротехники, в гонке примут участие экипажи на автомобилях. Старт в субботу в 10 утра. Зрителям организаторы обещают площадку с отличным видом на самые зрелищные заезды.

Что такое «Мстерские тропы»?

Это спортивно-развлекательное ориентирование по карте. Изначально формат мероприятия предполагал только участие мотоциклов, мопедов, мотороллеров и другой двухколесной техники, а также квадроциклов. В этом году в заезде примут участие экипажи на автомобилях. Для них будет организован отдельный зачет.

— Несмотря на то, что наши соревнования регионального уровня, мы ждем участников со всей России, — рассказывает один из организаторов гонок Александр Серов.

К моменту закрытия предварительной регистрации о своем намерении участвовать заявили 120 экипажей, но это очень приблизительное количество участников.

— Многие не регистрируются заранее, а приезжают сразу на соревнование, некоторые, наоборот, могут отказаться от участия в последний момент, — продолжает Александр.

Что такое ориентирование по карте?

В случае «Мстерских троп» — это формат заездов, предполагающий прохождение всех отмеченных точек маршрута за минимальное время.

— В соревнованиях участвует как спортсмены, так и любители. Уровень подготовки вообще не важен, мы больше про развлечение, чем про спорт, — говорит Александр Серов.

Основное отличие «Мстерских троп» от соревнований по мотокроссу – это возможность выбирать маршрут самостоятельно. Главное – пройти контрольные точки.

Кроме умения управлять своим автомобилем, мотоциклом или квадроциклом, участникам нужно разбираться в GPS-навигации.

— Контрольные точки будут выдаваться в электроном формате за день до дневного ориентирования, — объясняет Александр.

Спортсменам рекомендуют заранее продумать, куда будет крепиться их смартфон с навигацией. По словам организаторов, такие мелочи часто играют важную роль в итоговых результатах.

Тем, кто только посмотреть

Зрителям и болельщикам на «Мстерских тропах» тоже будет чем заняться. Площадка, кроме трассы, включает в себя лагерь. Здесь гостей будут развлекать оба соревновательных дня. Хлеб тоже будет – организаторы обещают несколько открытых кафе.

На территории лагеря установят батуты – детям понравится. Возле лагеря оборудуют место для наблюдения за гонкой. В конце дня – концерт владимирских рок-звезд.

— Ну и самое зрелищное, кроме соревнований, это файер-шоу на закрытии гонки, — делится организатор.

Как добраться?

«Мстерские тропы» будут проходить в поселке Мстера. Вот координаты места проведения: 56.400110. 41.910107

— Доехать до самого лагеря можно абсолютно на любой машине. Там нормальная дорога, мы об этом позаботились, — говорит Александр Серов.

В официальной группе мероприятия время от времени выкладывают посты, где желающие посетить мероприятие пишут, откуда и во сколько они будут выезжать. Тем, у кого нет своего автомобиля, можно присоединяться.

«Призыв» обязательно побывает на гонках. Ждите крутой репортаж из Мстеры в наших социальных сетях.