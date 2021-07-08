Власти готовятся ввести жёсткие ограничения для непривитых

Во Владимирской области планируют ввести жёсткие ограничительные меры, которые призваны остановить стремительный рост числа зараженных коронавирусом. Сфера услуг станет доступна только клиентам, прошедшим вакцинацию, и посетителям с отрицательными ПЦР-тестами. С 12 июля без сертификатов о прививке или исследовании на ковид будет закрыт доступ в рестораны, бары, кафе, салоны красоты. Нельзя будет сходить на массаж, в фитнес-центр, бассейн, кино и на дискотеку. Текст документа уже появился на сайте администрации области.

Об этом сегодня сообщил первый вице-губернатор Александр Ремига. По его словам, изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» могут вступить в силу уже в понедельник, 12 июля. А к концу следующей недели чиновник пообещал представителям бизнеса разработать дополнительные меры поддержки в условиях ограничений.

— Значительная часть сферы услуг будет работать для клиентов, имеющих справку ПЦР или прививку, — отметил Александр Ремига. — Сегодня будет заседание рабочей группы по малому предпринимательству. В неё войдут сотрудники общепита, туризма — словом, тех сегментов, которые могут быть затронуты ограничениями в большей степени. Там будут решаться вопросы, связанные с поддержкой сферы услуг.

Меры поддержки

Одна из инициатив касается снижения ставки по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, обсудят специальные кредитные режимы для пострадавших отраслей и вопросы возмещения части издержек по заработной плате. Отдельно обсудят тему снижения арендной платы на все государственное имущество.

— Надо проработать вопрос стимулирования части заработной платы, сейчас такой меры на федеральном уровне нет. Мы попробуем, что можно сделать в рамках нормативных актов, чтобы снизить издержки бизнеса для минимума, — пообещал Александр Ремига. — Это не будет решаться за закрытыми дверями. К концу следующей недели все стимулирующие меры предложим.

Сами сотрудники сферы услуг ещё накануне предполагали, что в регионе будут введены новые жёсткие ограничения.

Сегодня рестораторы и отельеры проводят открытое собрание ассоциации. По его итогам планируется создание открытого письма на имя губернатора. В приглашении на мероприятие, которое было разослано представителям СМИ, сотрудники сферы услуг отметили, что с ними новые ограничения не согласовали, а меры поддержки никто не проработал. Нет понимания, как это может повлиять на экономические процессы, отмечают представители бизнеса.

Сроки ограничений

Рассчитывать на быстрое снятие ограничительных мер не стоит, считает Александр Ремига. Введённые правила вряд ли смогут быстро переломить ситуацию с распространением ковида. А поэтому чиновник советует запастись терпением и клиентам, и руководителям бизнеса. Как минимум, на месяц-полтора.

— Я сторонник того, чтобы минимизировать ущерб для всех отраслей бизнеса. Но те рамки, в которые нас ставит пандемия, диктуют новые правила. За месяц количество заражений выросло с 40 до 240, и этот показатель не падает, а только растёт, — отметил Александр Ремига. — При этом у нас привито 150 тысяч человек. Это активное, платёжеспособное население. Бизнес не окажется в вакууме.

План на ближайшее время — провакцинировать, как минимум, 100 тысяч жителей области, говорит Ремига. Соответствующая бумага о готовности региона будет направлена Министерству промышленности.

Непонятно, насколько быстро массовая вакцинация пройдёт в условиях дефицита вакцины.

— Вся сфера услуг втянута в ограничения. Мы понимаем, что ситуация может измениться через пару недель. Но не надо рассчитывать на значительный сдвиг, — обрисовал перспективу вице-губернатор. – Примерно до конца августа бизнес будет существовать в ограничениях.

При этом непонятно, почему доступ, например, в ресторан или салон красоты не получат переболевшие ковидом жители области. Скажем, в Москве по QR-коду они могут посещать места общего пользования. У нас же в документе про них ни слова. Между тем, даже врачи не рекомендуют ранее инфицированным делать прививку в первые полгода после выздоровления.