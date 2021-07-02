«Владимирводоканал» перешел на дистанционный прием посетителей

«Владимирводоканал» переходит на дистанционный формат работы. Связано это с третьей волной коронавируса, которая резко ухудшила эпидимиологическую обстановку в регионе. Жителей областного центра просят направлять все обращения и вопросы в адрес предприятия по электронной почте: vlad_vodokanal@bk.ru.

— Получить информацию и консультацию по вопросам предоставления услуг водоснабжения и (или) водоотведения, их оплаты, подать заявку на прием ИПУ (индивидуальные приборы учета) в эксплуатацию населению возможно по телефонам: 53-17-04, 33-23-34, 36-25-22, 53-32-86, +7 (920) 929-92-33, — говорится на сайте «Владимирводоканала».

По вопросам монтажа, замены, промывки счетчиков воды необходимо обращаться по телефону 34-62-37.

При этом полностью закрывать офисы водоканала для посетителей пока не будут. Не все клиенты имеют возможность решить свой вопрос в онлайн-формате. Пока же просят не приходить в офисы без острой необходимости, чтобы не создавать очередей.

В налоговую по записи

Ранее об изменении формата работы сообщило УФНС по Владимирской области. Налоговые будут принимать жителей региона по предварительной записи. Записываться надо через сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию». Ограничения ввели также в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации распространения коронавирусной инфекции.

Одновременно практически любую услугу можно получить онлайн: более 60 онлайн-сервисов доступны на сайте ФНС России.

В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое.

Налогоплательщикам, записавшимся на приём, нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и прочее.

Новая волна ограничительных мер началась на прошлой неделе, после выхода документа «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38». Между тем региональное управление Роспотребнадзора не исключает, что введение запретов будет продолжено. В частности, они затронут работу общепита. Так, ведомство порекомендовало губернатору запретить развлекательные мероприятия в барах, кафе и ресторанах в период с 23.00 до 06.00. То есть на ночь упразднят танцы, песни и караоке.