Владимиру добавили денег на переселение аварийцев

В 2021 году из старого в новое переедут 56 человек

Около 18 миллионов рублей поступило в бюджет Владимира дополнительно на выполнение программы переселения людей из аварийного жилья. Деньги пришли из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ и из областной казны. Эта сумма потребовалась после того, как уточнили расчёты стоимости квартир для аварийцев-нанимателей и выплат собственникам жилья.

 В 2021 году во Владимире из аварийного фонда планируется переселить 56 человек. На это надо 47,5 миллионов рублей.

Способы расселения собственников и нанимателей аварийного жилья разнятся. Первым выплачивают компенсацию по оценке независимых экспертов. Вторым — предоставляют квартиру той же площади. Найти жильё в 15-20 квадратных метров, каковое часто встречается в старом фонде, трудно. Поэтому властям приходится доплачивать застройщикам за дополнительные площади.

Жители аварийного дома показывают новые разрушения

Жители аварийного дома показывают новые разрушения

Кого расселят в 2021 году

Программа переселения жителей из аварийного фонда во Владимире – одна из наиболее изменчивых. В неё постоянно вносятся корректировки. Уточняют дома, подлежащие сносу, число аварийцев, суммы финансирования. Согласно последним изменениям, в 2021 году планируется расселить:

1) ул. Гоголя, д. 14 — 2 жилых помещения;
2) ул. Черняховского, д. 14 — 1 жилое помещение;
3) ул. Федосеев, д. 4 — 3 жилых помещения;
4) Суздальский проспект, д. 23-А — 11 жилых помещений;
5) ул. Лакина, д. 169/34 — 25 жилых помещений.

Увы, из списков с начала года выпал дом № 12 по улице Карла Маркса, и число переселенцев сократилось с 62 до 56 человек.

Окна аварийного дома едва держатся

Окна аварийного дома едва держатся

Старые дома по улице Гоголя и Суздальскому проспекту в программе переносят из года в год. Жителей никак не переселят, ссылаясь на нехватку денег. Стоимость квартир повышается, чего не скажешь о суммах оценки аварийных «квадратов». В итоге семьям из числа собственников приходится брать кредиты, чтобы обрести крышу над головой. Потому как выплаты мэрии несоизмеримы с ценой нового жилья.

Дома рушатся в ожидании сноса

По последним изменениям в программу расселения до 2024 года должны вложить 378 миллионов рублей. Требуется обеспечить благоустроенным жильем 931 человека из 56 многоквартирных домов. Эти здания признаны аварийными и подлежат сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2019 года.

Аварийный дом разваливается

Аварийный дом разваливается

Темпы переселения жителей из аварийного фонда во Владимире не увеличиваются, хотя по области ситуация обратная. План в Собинском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском районах перевыполнен. А во Владимире даже минимум не делается.

Всё дело в том, что социальную цену квадратного метра рассчитывают в среднем для всей области. Исходя из этого, федеральный фонд выделяет субсидию. Но во Владимире жильё стоит дороже, чем где бы то ни было в регионе, считают местные чиновники. Найти здесь жильё по такой цене невозможно. Это же не Меленки или Вязники.

Средняя социальная цена квадратного метра — 37 тысяч рублей за квадратный метр.

Жители аварийного дома показывают новые разрушения

Жители аварийного дома показывают новые разрушения

Тем временем, аварийные дома разрушаются. На очереди ещё стоят те, которые были признаны аварийными в 2013-2014 годах. В их числе и дом № 4 по улице Разина. Там частично обрушились стены, потолки, пол, но семьи продолжают в нём жить. Они обратились в прокуратуру, которая, защищая их интересы, подала в суд иск к мэрии Владимира. Очередное заседание намечено на июль этого года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

— приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в тех, где строительство не завершено;

— строительство многоквартирных домов;

— выплата возмещения собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ;

— приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Главное фото: администрации Владимира

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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