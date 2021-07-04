Владимиру добавили денег на переселение аварийцев

Около 18 миллионов рублей поступило в бюджет Владимира дополнительно на выполнение программы переселения людей из аварийного жилья. Деньги пришли из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ и из областной казны. Эта сумма потребовалась после того, как уточнили расчёты стоимости квартир для аварийцев-нанимателей и выплат собственникам жилья.

В 2021 году во Владимире из аварийного фонда планируется переселить 56 человек. На это надо 47,5 миллионов рублей.

Способы расселения собственников и нанимателей аварийного жилья разнятся. Первым выплачивают компенсацию по оценке независимых экспертов. Вторым — предоставляют квартиру той же площади. Найти жильё в 15-20 квадратных метров, каковое часто встречается в старом фонде, трудно. Поэтому властям приходится доплачивать застройщикам за дополнительные площади.

Кого расселят в 2021 году

Программа переселения жителей из аварийного фонда во Владимире – одна из наиболее изменчивых. В неё постоянно вносятся корректировки. Уточняют дома, подлежащие сносу, число аварийцев, суммы финансирования. Согласно последним изменениям, в 2021 году планируется расселить:

1) ул. Гоголя, д. 14 — 2 жилых помещения;

2) ул. Черняховского, д. 14 — 1 жилое помещение;

3) ул. Федосеев, д. 4 — 3 жилых помещения;

4) Суздальский проспект, д. 23-А — 11 жилых помещений;

5) ул. Лакина, д. 169/34 — 25 жилых помещений.

Увы, из списков с начала года выпал дом № 12 по улице Карла Маркса, и число переселенцев сократилось с 62 до 56 человек.

Старые дома по улице Гоголя и Суздальскому проспекту в программе переносят из года в год. Жителей никак не переселят, ссылаясь на нехватку денег. Стоимость квартир повышается, чего не скажешь о суммах оценки аварийных «квадратов». В итоге семьям из числа собственников приходится брать кредиты, чтобы обрести крышу над головой. Потому как выплаты мэрии несоизмеримы с ценой нового жилья.

Дома рушатся в ожидании сноса

По последним изменениям в программу расселения до 2024 года должны вложить 378 миллионов рублей. Требуется обеспечить благоустроенным жильем 931 человека из 56 многоквартирных домов. Эти здания признаны аварийными и подлежат сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2019 года.

Темпы переселения жителей из аварийного фонда во Владимире не увеличиваются, хотя по области ситуация обратная. План в Собинском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском районах перевыполнен. А во Владимире даже минимум не делается.

Всё дело в том, что социальную цену квадратного метра рассчитывают в среднем для всей области. Исходя из этого, федеральный фонд выделяет субсидию. Но во Владимире жильё стоит дороже, чем где бы то ни было в регионе, считают местные чиновники. Найти здесь жильё по такой цене невозможно. Это же не Меленки или Вязники.

Средняя социальная цена квадратного метра — 37 тысяч рублей за квадратный метр.

Тем временем, аварийные дома разрушаются. На очереди ещё стоят те, которые были признаны аварийными в 2013-2014 годах. В их числе и дом № 4 по улице Разина. Там частично обрушились стены, потолки, пол, но семьи продолжают в нём жить. Они обратились в прокуратуру, которая, защищая их интересы, подала в суд иск к мэрии Владимира. Очередное заседание намечено на июль этого года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

— приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в тех, где строительство не завершено;

— строительство многоквартирных домов;

— выплата возмещения собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ;

— приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.