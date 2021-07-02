Владимирцы занимают очередь на вакцинацию в 6 часов утра

Чтобы сделать прививку без предварительной записи, жители Владимира встают ни свет ни заря. Других вариантов у них практически нет. В поликлиниках запись расписана на две недели вперед, на сайте госуслуг в лучшем случае ставят в лист ожидания. Последняя возможность сделать оперативно укол — это передвижной пункт. Но и тут возникают сложности.

— Я накануне сделал прививку от коронавируса в «Глобусе». Чтобы получить препарат, пришлось уже в 6.30 приехать в гипермаркет. Там на стойке регистрации есть специальный лист для записи. Я был 25-м, — рассказал «Призыву» Николай (имя изменено по просьбе героя). — Сложно сказать, во сколько приехали люди, которые записались до меня.

Николай узнал о листе предварительной записи заранее от своего знакомого. Специально встал рано утром, чтобы успеть записаться на прием. После этого вернулся домой, отдохнул и к 9.30 снова приехал в гипермаркет. Прививки начинают делать с 10 утра. На этот момент в очереди уже было несколько десятков человек. И не все из них, полагает молодой человек, смогли сделать укол.

— Мы заполняли анкеты по 10 человек согласно спискам, а потом шли на вакцинацию. Причем медсестра сразу предупредила, как я понял, что вакцин на этот пункт только 50. На всех не хватит, — говорит Николай. — Многие остались стоять в надежде, что люди, которые выше по списку, не придут.

Сам Николай вакцинировался из-за работы. Его никто не заставляет делать укол, но по роду своей деятельности он часто бывает в Москве, где без QR-кода сейчас даже не перекусишь. Кроме того, сертификат открывает многие двери. И лучше, чтобы он был, уверен молодой человек.

День на прививку

Потратить целый день в попытках сделать прививку от коронавируса и вернуться домой без результата. Во Владимирской области таким развитием событий уже никого не удивишь. Светлана Маняшина объехала четыре пункта вакцинации, но препарат ей так нигде и не ввели. О своих злоключениях женщина рассказала в популярном городском паблике. И если верить Светлане, то без предварительной записи шансов пройти прививочную кампанию немного.

— 28 июня поехали сначала в «Глобус», там по объявлению вакцину делают с 10.00 до 14.00. Приехали где-то около 12.30. Очередь стояла человек 30 возле кабинета и ещё столько же на регистрации! Подошли, спросили, люди с 8 утра стоят и не могут сделать вакцину! Мы решили поехать в ЦУМ «Валентина». Очереди нет, они, оказывается, делают вакцину по записи. И до четверга всё расписано! А на пятницу они записать не могут, так как не знают, будет у них вакцина или нет! — пишет Светлана Маняшина.

Не удалось Светлане получить прививку и в другом пункте вакцинации, который анонсировался департаментом здравоохранения. Прививочный кабинет на Студеной горе, по словам женщины, тоже оказался закрыт. Как минимум, на час раньше обещанного для работы времени. При этом на дверях висело объявление, что пункт вакцинации не работает.

Не получив возможности пройти вакцинацию в местах работы выездных бригад, женщина заглянула в поликлинику на Токарева. Но там без предварительной регистрации получить прививку невозможно. Максимум, что предложили Светлане, поставить ее в лист ожидания. Но когда дойдет очередь до нее, неизвестно.

«Призыву» женщина сказала, что сделать прививку она решила после ужесточения правил посещения Краснодарского края.

Осенью собирается на море, надо успеть. При этом гостиницы южного региона уже начали заселять только с сертификатом о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или переболевших ковидом максимум полгода назад. Остальным ключи от номера не полагаются.

— Я собираюсь отдыхать в Краснодарском крае, кроме того, часто бываю в Москве. А там без прививки даже покушать нельзя в заведениях общепита, — говорит Светлана. — Поэтому решила пройти вакцинацию. Звонила в поликлиники, все в один голос твердят, что вакцины нет и неизвестно, когда будет! Сегодня опять зашла на госуслуги и… о, чудо! После моей жалобы на 14 июля появилась запись, но только один день, все остальные заблокированы!