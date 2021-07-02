Владимирцы занимают очередь на вакцинацию в 6 часов утра

Чтобы сделать прививку без предварительной записи, жители Владимира встают ни свет ни заря. Других вариантов у них практически нет. В поликлиниках запись расписана на две недели вперед, на сайте госуслуг в лучшем случае ставят в лист ожидания. Последняя возможность сделать оперативно укол — это передвижной пункт. Но и тут возникают сложности.
— Я накануне сделал прививку от коронавируса в «Глобусе». Чтобы получить препарат, пришлось уже в 6.30 приехать в гипермаркет. Там на стойке регистрации есть специальный лист для записи. Я был 25-м, — рассказал «Призыву» Николай (имя изменено по просьбе героя). — Сложно сказать, во сколько приехали люди, которые записались до меня.
Николай узнал о листе предварительной записи заранее от своего знакомого. Специально встал рано утром, чтобы успеть записаться на прием. После этого вернулся домой, отдохнул и к 9.30 снова приехал в гипермаркет. Прививки начинают делать с 10 утра. На этот момент в очереди уже было несколько десятков человек. И не все из них, полагает молодой человек, смогли сделать укол.
— Мы заполняли анкеты по 10 человек согласно спискам, а потом шли на вакцинацию. Причем медсестра сразу предупредила, как я понял, что вакцин на этот пункт только 50. На всех не хватит, — говорит Николай. — Многие остались стоять в надежде, что люди, которые выше по списку, не придут.
Сам Николай вакцинировался из-за работы. Его никто не заставляет делать укол, но по роду своей деятельности он часто бывает в Москве, где без QR-кода сейчас даже не перекусишь. Кроме того, сертификат открывает многие двери. И лучше, чтобы он был, уверен молодой человек.
День на прививку
Потратить целый день в попытках сделать прививку от коронавируса и вернуться домой без результата. Во Владимирской области таким развитием событий уже никого не удивишь. Светлана Маняшина объехала четыре пункта вакцинации, но препарат ей так нигде и не ввели. О своих злоключениях женщина рассказала в популярном городском паблике. И если верить Светлане, то без предварительной записи шансов пройти прививочную кампанию немного.
— 28 июня поехали сначала в «Глобус», там по объявлению вакцину делают с 10.00 до 14.00. Приехали где-то около 12.30. Очередь стояла человек 30 возле кабинета и ещё столько же на регистрации! Подошли, спросили, люди с 8 утра стоят и не могут сделать вакцину! Мы решили поехать в ЦУМ «Валентина». Очереди нет, они, оказывается, делают вакцину по записи. И до четверга всё расписано! А на пятницу они записать не могут, так как не знают, будет у них вакцина или нет! — пишет Светлана Маняшина.
Не удалось Светлане получить прививку и в другом пункте вакцинации, который анонсировался департаментом здравоохранения. Прививочный кабинет на Студеной горе, по словам женщины, тоже оказался закрыт. Как минимум, на час раньше обещанного для работы времени. При этом на дверях висело объявление, что пункт вакцинации не работает.
Не получив возможности пройти вакцинацию в местах работы выездных бригад, женщина заглянула в поликлинику на Токарева. Но там без предварительной регистрации получить прививку невозможно. Максимум, что предложили Светлане, поставить ее в лист ожидания. Но когда дойдет очередь до нее, неизвестно.
«Призыву» женщина сказала, что сделать прививку она решила после ужесточения правил посещения Краснодарского края.
Осенью собирается на море, надо успеть. При этом гостиницы южного региона уже начали заселять только с сертификатом о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или переболевших ковидом максимум полгода назад. Остальным ключи от номера не полагаются.
— Я собираюсь отдыхать в Краснодарском крае, кроме того, часто бываю в Москве. А там без прививки даже покушать нельзя в заведениях общепита, — говорит Светлана. — Поэтому решила пройти вакцинацию. Звонила в поликлиники, все в один голос твердят, что вакцины нет и неизвестно, когда будет! Сегодня опять зашла на госуслуги и… о, чудо! После моей жалобы на 14 июля появилась запись, но только один день, все остальные заблокированы!
Кроме того, записаться на прививку женщина решила за компанию с мужем. По словам Светланы, супруга обязали пройти вакцинацию на работе. Сроки поставили сжатые. В противном случае мужчине грозит отстранение от работы без сохранения зарплаты.
Дефицит вакцин
С большой долей уверенности можно предположить, что главная причина, по которой женщина не смогла пройти вакцинацию, — дефицит прививочных препаратов. Только на прошлой неделе, по словам врио вице-губернатора региона Ольги Гребневой, чтобы удовлетворить уже имеющуюся очередность, нужно было 70 тысяч доз вакцин. При этом в регион поставили только 17 тысяч. До 1 июля обещали еще, но пока официальной информации о том, что они дошли до области, нет.
Только во Владимире в очереди на прививку более двух тысяч человек, сообщает сайт администрации областного центра.
Сколько очередников в области, сказать сложно. Но после введения ряда ограничений для людей, не прошедших прививочную кампанию, желающих уколоться стало больше в разы. Кроме того, промышленные предприятия подали заявку на вакцинацию с целью получить паспорт коллективного иммунитета. При этом некоторые руководители своих сотрудников не только уговаривают сделать прививку, но и премируют.
На прививку в Москву
Еще один вариант сделать прививку — поехать в Москву. В мобильных пунктах вакцинации, в местах работы выездных бригад сделать укол можно в порядке живой очереди. В торговых центрах, на спортивных площадках и рынках людей много, но за пару-тройку часов поставить укол реально.
В некоторых пунктах могут обратить внимание на то, что вы иногородний житель и у вас владимирский полис. Но, скорее всего, вам не откажут. Если что, процитируйте им информацию департамента здравоохранения Москвы.
— Каждый гражданин России может вакцинироваться в местах работы выездных бригад — в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках и скверах, ТЦ и других популярных городских площадках. На вакцинацию возьмите паспорт и/или полис ОМC — при наличии; при этом неважно, выдан ли он в Москве или в другом регионе, прикреплены ли вы к медицинской организации Москвы или нет, — сообщает сайт РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.
Кроме того, сделать укол без московской регистрации и столичного полиса ОМС можно и в поликлинике. Об этом сообщает информационное издание РИА Новости.
Горячая линия Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве — 8 (495) 870-45-09 (с 8.00 до 21.00).
— Граждане без московской регистрации и/или полиса ОМС также могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции в московских поликлиниках. Для этого им необходимо записаться в одну из 100 московских поликлиник, где проходит вакцинация, по телефону, — рассказали в пресс-службе.
Житель Владимира Сергей Павлов без проблем вакцинировался в мобильном пункте на ВДНХ. При этом молодой человек потерял свой полис, но за час выправил себе новый прямо в Москве. И второй компонент вакцины тоже планирует получить в столице.
— На ВДНХ в будни народа было немного. За час все прошел. При этом у меня нет московской прописки, а полис я свой потерял. Сделал новый, отстоял небольшую очередь и прошел вакцинацию, — говорит Сергей.
Жителям Владимира можно будет ввести в Москве и второй компонент вакцины. Для этого нужно будет записаться по телефону в медучреждение. И прийти на прием.
— Все применяемые сейчас в России вакцины от COVID-19 вводятся в два этапа, и мы понимаем, что у граждан в силу разных обстоятельств не всегда есть возможность получить второй компонент в том же регионе. Именно поэтому жители других субъектов РФ смогут сделать вторую прививку в 11 московских поликлиниках — им нужно лишь обратиться по телефону и записаться. Для этого в стране есть все возможности — сведения о привитых в России передаются в Федеральный регистр привитых против новой коронавирусной инфекции, — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на официальном сайте правительства Москвы.
Для второго укола важно, чтобы данные о первой вакцинации были внесены в Федеральный регистр привитых против новой коронавирусной инфекции. Это делает та организация, которая прививает человека в первый раз. Проверить запись в московской клинике можно по одному из документов пациента — паспорту, полису ОМС или номеру СНИЛС.
Фото «Призыва»