Владимирцам вернули свободный доступ в кафе, кинотеатры и детские центры

Ограничения по доступу в организации сферы питания и досуга сняли. Их могут посетить все желающие. Вчера, 16 июля, губернатор внес соответствующие изменения в указ №38 «О введении режима повышенной готовности». Формально послабления объявлены с понедельника, 19 июля, однако уже накануне большинство предприятий общепита перестали соблюдать «QR-контроль». Понятно, что в условиях, когда власть сама не может определиться, чего она хочет, проверок и штрафов можно не ждать.

На волю, всех на волю!

«Будучи в некотором нервном перевозбуждении, герцог вдруг схватил и подписал несколько прошений о разводе со словами «На волю! Всех на волю!» Многие помнят эту цитату из фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Она, в какой-то мере, напоминает нынешнюю ситуацию с вводом и снятием ограничений. Только в кино было смешно. В жизни – нет.

В пятницу соседние Москва и Подмосковье объявили о снятии ограничений. Но там вакцинация идёт полным ходом.

Понятно, что владимирскому «Белому» дому приходится балансировать между желанием обеспечить безопасность: с одной стороны, жизни и здоровья людей, с другой, экономики, так как общепит и сфера досуга — важные её секторы. Во всяком случае, наиболее приближенные к населению. Судя по крайностям: сначала «завернули гайки» жёстче, чем во многих регионах страны, потом ослабили (и так можно!) — с балансировкой дела идут туго. И причина, видимо, в том, что перед принятием решений надо более плотно работать и с предпринимателями, и с обычными гражданами — хотя бы в плане популяризации вакцинации, чего не было.

Как итог — неделя «болтанки» между запретами, послаблениями, переговорами то с одними, то с другими — словом, нервы и экономические потери. Жёсткие ограничения продержались всего 5 дней. С понедельника останутся только обычные, рекомендованные Роспотребнадзором (по социальной дистанции, ношению масок и т.д.) и т.н. ночные ограничения.

Ночью спать

Итак, какие же ещё ограничения действуют? Согласно указа губернатора, они касаются режима работы организаций и наполняемости помещений.

— Запрещено с 23.00 до 6.00 проведение дискотек, конкурсных и танцевальных программ, караоке в организациях общественного питания.

— Допускается деятельность фудкортов в торгово-развлекательных центрах при условии одновременного присутствия не более 50 % посетителей.

— Предоставление QR-кодов, тестов ПЦР и сертификатов о вакцинации требуется всем жителям других субъектов РФ.

Это требование довольно забавное, поскольку, получается, при входе, скажем в кафе или закусочную с посетителя вправе потребовать паспорт, чтобы посмотреть прописку. А на каком основании? Этим правом обладают разве что представители силовых структур, да и то в оговоренных законом случаях. А на лбу у посетителя не написано – владимирский он или, допустим, брянский.

Бизнес услышали

В пятницу, когда принималось решение по снятию жёстких ограничений, представители бизнеса встретились с губернатором Владимирской области. Они высказали переживания за будущее своего дела, за своих сотрудников.

— Этим летом мы видим ошеломительные цифры погибших от страшной болезни у нас в области. Вчера 12, сегодня 8 человек стали жертвами COVID-19. Вдумайтесь, только за последние два дня 20 наших земляков не стало! Моё убеждение – как губернатора, как человека: безопасность людей – превыше всего. Сегодня мы просто обязаны сделать всё от нас зависящее, чтобы остановить распространение COVID-19, — объяснил свою позицию глава региона Владимир Сипягин.

Губернатор признал то, что экономика страдает от ограничительных мер. Но добавил, что эти меры оправданы. Тем не менее, он всё же пошел на компромисс, подчеркнув необходимость выполнения санитарно-эпидемиологических требований.

Больше вакцины

На вчерашних брифинге Роспотребнадзора и на встрече губернатора с бизнес-сообществом шла информация: объемы поставок вакцины во Владимирскую область со дня на день увеличатся. Но насколько и когда точно — непонятно. Есть разве что обещание от Минпромторга нарастить объёмы.

— Я делаю всё возможное для ускорения темпом поставки препаратов во Владимирскую область. Вы знаете, что высокий спрос на вакцину по всей стране, но я добиваюсь. Вакцинация, создание надёжного щита коллективного иммунитета — наша единственная возможность вернуться к привычной и полноценной жизни. Благодаря тому, что Владимирская область вошла в число регионов с обязательной вакцинацией по ряду отраслей, поставки вакцины расширятся, – заявил Владимир Сипягин.

Обязательная вакцинация введена в регионе для 12 отраслей экономики и соцсферы.

— Ограничения и интенсивная вакцинация работают. По примеру Москвы. Там теперь наблюдается стабилизация по заболеваемости. Риска локдауна на сегодня нет. Но только в том случае, если мы срочно начнем прививаться. Тяжелобольных много, смертность высокая. Койки не безграничны. Медперсонал работает на износ. Каждый должен сделать выбор, — подчеркнула пресс-секретарь владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова.