Владимирский гимнаст завоевал «золото» на Олимпиаде в Токио

Спортсмен блестяще выступил после сложной травмы

Владимирский гимнаст Артур Далалоян выиграл золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Он победил в командном многоборье вместе с другими спортсменами из России: Никитой Нагорным, Денисом Аблязиным и Давидом Белявским. Команда набрала 262,500 балла, оставив позади спортсменов из Японии и Китая. Хозяева игр получили  262,397 балла, а китайские гимнасты – 261,894.

Ценой невероятных усилий

Артур Далалоян − заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике. Спортсмен выступает за Москву и Владимирскую область с 2020 года. Как пояснил «Призыву» директор Владимирской школы спортивной гимнастики олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева Виталий Иванчук, подготовка спортсмена тренерами сразу двух регионов направлена на достижение максимального результата.

Все спортсмены нашей сборной представляют два региона. Несколько лет назад было принято решение о совместной подготовке Артура Далалояна для достижения максимального результата. Мы подписали договор, Артур сдает параллельный зачет Москве и Владимирской области. Тренерская помощь, судейская помощь, консультация двух регионов дают больший результат. И «золото» на Олимпиаде это доказывает, — подчеркнул Виталий Иванчук.

Наши спортсмены выиграли «золото» в гимнастике спустя 25 лет!

Артур Далалоян показал блестящий результат. Фото: matchtv.ru

Гимнаст Артур Далалоян из-за травмы не попал на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, под вопросом была и поездка в Токио. Всего три месяца назад он порвал ахиллово сухожилие. После такой травмы спортсмен смог выступить на Олимпиаде и показать высочайшее мастерство. Гимнаст вышел на все шесть снарядов, хотя изначально планировалось, что он пропустит опорный прыжок и вольные упражнения. «Эмоции перекрывают всю боль», — признался журналистам Артур Далалоян.

«Золото» ждали 25 лет. Фото: matchtv.ru

Болеем за наших!

Артур Далалоян продолжит выступление на Олимпиаде в Токио, теперь он поборется за победу в финале личного многоборья. Отличные результаты показывает  и Ангелина Мельникова. Спортсменка также представляет на Олимпиаде два региона. Один из них – Владимирская область.

В основной состав сборной по гимнастике также включены владимирские спортсмены Александр Карцев  и Ангелина Шкатова. Еще два воспитанника СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов включены в резерв мужской сборной.

Александр Карцев уже выступил на Олимпиаде в квалификации командного многоборья в минувшую субботу. Спортсмен получил оценку 12,000, что является 18-м общим результатом в личном зачете. Пройти в финал помешала досадная  техническая ошибка на турнике.

Это не психологическая ошибка, а именно техническая. Хотел сделать идеально, чтобы пройти в финал. А концовка потом вообще не получилось, — сообщил телеканалу «Матч ТВ» Александр Карцев.

Чтобы поддержать наших олимпийцев, поднять им настроение и боевой дух, Владимир присоединился к музыкальному флешмобу.

Фото: tass.ru

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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