Владимирский гимнаст завоевал «золото» на Олимпиаде в Токио

Владимирский гимнаст Артур Далалоян выиграл золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Он победил в командном многоборье вместе с другими спортсменами из России: Никитой Нагорным, Денисом Аблязиным и Давидом Белявским. Команда набрала 262,500 балла, оставив позади спортсменов из Японии и Китая. Хозяева игр получили 262,397 балла, а китайские гимнасты – 261,894.

Ценой невероятных усилий

Артур Далалоян − заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике. Спортсмен выступает за Москву и Владимирскую область с 2020 года. Как пояснил «Призыву» директор Владимирской школы спортивной гимнастики олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачева Виталий Иванчук, подготовка спортсмена тренерами сразу двух регионов направлена на достижение максимального результата.

— Все спортсмены нашей сборной представляют два региона. Несколько лет назад было принято решение о совместной подготовке Артура Далалояна для достижения максимального результата. Мы подписали договор, Артур сдает параллельный зачет Москве и Владимирской области. Тренерская помощь, судейская помощь, консультация двух регионов дают больший результат. И «золото» на Олимпиаде это доказывает, — подчеркнул Виталий Иванчук.

Наши спортсмены выиграли «золото» в гимнастике спустя 25 лет!

Гимнаст Артур Далалоян из-за травмы не попал на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, под вопросом была и поездка в Токио. Всего три месяца назад он порвал ахиллово сухожилие. После такой травмы спортсмен смог выступить на Олимпиаде и показать высочайшее мастерство. Гимнаст вышел на все шесть снарядов, хотя изначально планировалось, что он пропустит опорный прыжок и вольные упражнения. «Эмоции перекрывают всю боль», — признался журналистам Артур Далалоян.

Болеем за наших!

Артур Далалоян продолжит выступление на Олимпиаде в Токио, теперь он поборется за победу в финале личного многоборья. Отличные результаты показывает и Ангелина Мельникова. Спортсменка также представляет на Олимпиаде два региона. Один из них – Владимирская область.

В основной состав сборной по гимнастике также включены владимирские спортсмены Александр Карцев и Ангелина Шкатова. Еще два воспитанника СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов включены в резерв мужской сборной.

Александр Карцев уже выступил на Олимпиаде в квалификации командного многоборья в минувшую субботу. Спортсмен получил оценку 12,000, что является 18-м общим результатом в личном зачете. Пройти в финал помешала досадная техническая ошибка на турнике.

— Это не психологическая ошибка, а именно техническая. Хотел сделать идеально, чтобы пройти в финал. А концовка потом вообще не получилось, — сообщил телеканалу «Матч ТВ» Александр Карцев.

Чтобы поддержать наших олимпийцев, поднять им настроение и боевой дух, Владимир присоединился к музыкальному флешмобу.